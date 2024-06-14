"Ривнеазот" возобновил работу цехов по производству минеральных удобрений

ЧАО "Ривнеазот", входящее в азотный бизнес Group DF, перезапустило базовые цеха по производству минеральных удобрений – цех аммиака (А-2), цех неконцентрированной азотной кислоты и цех по производству аммиачной селитры.

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Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

Сообщается, что мощность запущенной линии аммиака – 650 тонн аммиака/сутки, неконцентрированной азотной кислоты – 1000 тонн азотной кислоты/сутки. Цех аммиачной селитры будет работать по максимальной мощности линии аммиака, то есть минимум 40 тыс. тонн селитры в месяц.

"По завершении плановой ремонтной кампании завод успешно перезапущен. Можем с уверенностью сказать, что к новому высокому сезону мы подготовились. Мы провели тестирование продукции после модернизации производства - качество полностью соответствует стандартам", - рассказал глава правления ЧАО "Ровноазот" Михаил Заблуда.

Он добавил, что продукция отгружается заказчикам по всей стране, предприятие набирает обороты пропорционально росту спроса.

"Все наши логистические возможности привлечены по максимуму для быстрой доставки продукции нашим покупателям в соответствии с заключенными соглашениями. Убежден, все контракты будут выполнены четко и в срок. Так же, как и во время предыдущей посевной", – подытожил Заблуда.

Также в сообщении пресс-службы говорится, что во время весенне-летней кампании 2024 года на "Ривнеазоте" была возобновлена работа агрегата подготовки синтеза газа и модернизирован агрегат синтеза аммиака. Все работы были осуществлены в рамках инвестиционной программы Ostchem, которая стартовала два года назад и сопровождалась значительными инвестициями в основные фонды завода. Цель инвестиций в CAPEX – оптимизация расходных коэффициентов, сокращение потерь разных видов энергии и соответственно улучшение показателей себестоимости готовой продукции.

При этом, как отмечают в компании, аграрии в мае и июне увеличили спрос на азотные удобрения минимум на 15%. Среди основных факторов нетипичного для этого периода спроса – рост цен на зерно и появление у аграриев дополнительных ресурсов на закупку удобрений, снижение цен на базовые удобрения, нарушение логистических цепочек импортеров, а также ситуация в украинской электроэнергетике.

Напомним, в апреле возобновил производство единственный производитель двуокиси титана в Украине "Сумыхимпром".