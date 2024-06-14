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"Ривнеазот" возобновил работу цехов по производству минеральных удобрений
ЧАО "Ривнеазот", входящее в азотный бизнес Group DF, перезапустило базовые цеха по производству минеральных удобрений – цех аммиака (А-2), цех неконцентрированной азотной кислоты и цех по производству аммиачной селитры.
Об этом сообщила пресс-служба Group DF.
Сообщается, что мощность запущенной линии аммиака – 650 тонн аммиака/сутки, неконцентрированной азотной кислоты – 1000 тонн азотной кислоты/сутки. Цех аммиачной селитры будет работать по максимальной мощности линии аммиака, то есть минимум 40 тыс. тонн селитры в месяц.
"По завершении плановой ремонтной кампании завод успешно перезапущен. Можем с уверенностью сказать, что к новому высокому сезону мы подготовились. Мы провели тестирование продукции после модернизации производства - качество полностью соответствует стандартам", - рассказал глава правления ЧАО "Ровноазот" Михаил Заблуда.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он добавил, что продукция отгружается заказчикам по всей стране, предприятие набирает обороты пропорционально росту спроса.
"Все наши логистические возможности привлечены по максимуму для быстрой доставки продукции нашим покупателям в соответствии с заключенными соглашениями. Убежден, все контракты будут выполнены четко и в срок. Так же, как и во время предыдущей посевной", – подытожил Заблуда.
Также в сообщении пресс-службы говорится, что во время весенне-летней кампании 2024 года на "Ривнеазоте" была возобновлена работа агрегата подготовки синтеза газа и модернизирован агрегат синтеза аммиака. Все работы были осуществлены в рамках инвестиционной программы Ostchem, которая стартовала два года назад и сопровождалась значительными инвестициями в основные фонды завода. Цель инвестиций в CAPEX – оптимизация расходных коэффициентов, сокращение потерь разных видов энергии и соответственно улучшение показателей себестоимости готовой продукции.
При этом, как отмечают в компании, аграрии в мае и июне увеличили спрос на азотные удобрения минимум на 15%. Среди основных факторов нетипичного для этого периода спроса – рост цен на зерно и появление у аграриев дополнительных ресурсов на закупку удобрений, снижение цен на базовые удобрения, нарушение логистических цепочек импортеров, а также ситуация в украинской электроэнергетике.
Напомним, в апреле возобновил производство единственный производитель двуокиси титана в Украине "Сумыхимпром".