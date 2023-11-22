Суд разблокировал приватизацию "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве

Хозяйственный суд Сумской области 21 ноября отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения Фонда государственного имущества относительно плана санации и ходатайство о продлении этой процедуры.

Как сообщают в ФГИ, владеющем 99,995% "Сумыхимпрома", его ходатайство о закрытии дела №5021/2509/2011 о банкротстве предприятия было судом удовлетворено, что разблокировало, таким образом, возможность его дальнейшей приватизации.

В фонде напоминают, что Кабинет министров еще в 2018 году решил включить госпакет акций завода в список объектов большой приватизации и запланировал их продажу на открытом аукционе.

Отмечается, что это решение должно было стать основанием для закрытия производства по делу о банкротстве, однако в течение последних пяти лет, представители структур, де-факто контролировавших "Сумыхимпром", постоянно подавали в различные судебные инстанции ходатайства об отложении и приостановлении рассмотрения дела, чтобы не допустить установления контроля государства над этим активом.

"Они оспаривали "промежуточные" решения по процессуальным вопросам и умышленно затягивали судебный процесс, чтобы не допустить закрытия дела о банкротстве и сорвать подготовку предприятия к приватизации. Однако фонд принял все возможные меры, даже обращался с жалобой в Высший совет правосудия, и в итоге победил", - отметил первый заместитель главы ФГИ Денис Шугалий.

Банкротство "Сумыхимпрома"

Как указывают в фонде, в 2010 году 0,005% акций завода получил в собственность бизнесмен Дмитрий Фирташ. Несмотря на столь малую долю, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний - "Крымского титана".

Там напоминают, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.

Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, однако ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием в них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.

Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела продолжалось до сих пор, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы, как указано выше, длительное время блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".

Напомним также, что в сентябре этого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговлю акциями 39 украинских компаний, среди которых "Сумыхимпром" и ряд других предприятий химической, машиностроительной и металлургической отрасли.