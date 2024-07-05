Ахметов покупает лицензию на месторождение белой глины в Житомирской области

Государственная служба геологии и недр 4 июля провела аукцион по продаже пятилетнего специального разрешения на использование недр каолинового месторождения в Житомирской области. Выиграла аукцион компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова, предложившая за участок 11 млн грн.

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Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает LIGA.net.

Отмечается, что согласно результатам аукциона по продаже пятилетнего специального разрешения на пользование недрами каолинового месторождения, победителем торгов стала компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова, зарегистрированная в городе Дружковке (Донецкая область).

Новое месторождение, на которое претендует компания, расположено в Бердичевском районе Житомирской области, на северной окраине села Великие Гадомцы. Его площадь составляет почти 278 га.

Компания Ахметова будет добывать каолин (белая глина, которая может использоваться при производстве бумаги, керамических материалов, косметики, резиновых материалов).

99% компании "Юмджи Каолин" принадлежит кипрской Vesco Limited, 1% - ЧАО "Веско".

С 2013 года компания владеет лицензией на разработку Приазовского участка огнеупорной глины в Донецкой области.

Ранее Государственная служба геологии и недр продала специальное разрешение на разработку Марьянского месторождения известняка компании, связанной с бизнесменами Игорем Мазепой, владельцем Concorde Capital, и Виталием Антоновым, которому принадлежит концерн "Галнефтегаз" и сеть АЗС "ОККО".