Бизнес предлагает пересмотреть санкционную политику в сфере недропользования

Бизнес понимает и поддерживает идею того, что целью санкций является невозможность использования недр в ущерб интересам государства. Однако, указанную цель вполне можно достичь без остановки действия специальных разрешений, а с использованием других ограничений.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Отмечается, что ЕБА поддерживает реформу недропользования путем принятия важных изменений и предоставила предложения и замечания по совершенствованию практики применения изменений в законодательные акты, в частности, к проблемным аспектам применения норм Закона №2805-ІХ.

Бизнес обращает внимание на некоторые трудности в нормах данного Закона, в частности касающиеся государственной санкционной политики.

"Да, согласно части седьмой статьи 13 Кодекса Украины о недрах в случае применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к конечному бенефициарному владельцу юридического лица, являющегося пользователем недр, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр соответственно аннулирует или останавливает действие специального разрешения на пользование недрами такого пользователя через 30 дней со дня применения таких санкций", - объясняют в ЕБА.

По оценкам представителей бизнеса, остановка действия специальных разрешений на пользование недрами (при отсутствии санкций непосредственно к недропользователям) фактически приводит к того, что остановленное специальное разрешение на все время остановки выбывает из экономической жизни государства (не может быть продан на аукционе, не может быть привлечен новый недропользователь).

Кроме того, прекращается начисление и уплата ренты за пользование недрами, уменьшаются другие. налоговые поступления в государственный и местные бюджеты, уменьшается производство дефицитных энергоресурсов и строительных материалов, делается невозможным рациональное использование недр в т.ч. с запасами подготовленными для добыча.

"Более того, происходит потеря запасов полезных ископаемых из-за геологических процессов (особенно в отношении месторождений нефти и газа), создаются экологические риски, угрозы для охраны и хранения недр, сокращаются рабочие места из-за остановки хозяйственной деятельности и т.д. То есть, фактически, все же негативное влияние больше испытывает Украина, чем сам бенефициар", - отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что понимают и абсолютно поддерживают идею того, что целью санкций является невозможность использования недр в ущерб интересам государства.

"Однако указанную цель, по убеждению компаний-членов Ассоциации, вполне может быть достигнута без остановки действия специальных разрешений, с использованием других ограничений, в частности санкционных", - подчеркивают в ЕБА.

С соответствующими предложениями бизнес-сообщество обратилось в Минэкономики и другие представители Правительства, привлеченные к разработке или реализации санкционной политики.

"Недавно Ассоциация получила ответ от Минэкономики, где Министерство поддерживает необходимость урегулирования проблематики по возобновлению действия специальных разрешений на пользование недрами юридическим лицам, к конечным бенефициарным владельцам которых применена санкция в виде аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами, в частности путем законодательства", - сообщили в ЕБА.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и ПАО «Укрнафта» обратились в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой решить вопрос о добыче газа на Сахалинском месторождении.

"В заявлении в СНБО указаны аргументированные предложения АРМА и ПАО «Укрнафта», в частности о принятии решений по обращению в Верховную Раду Украины о поддержке законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины о недрах о возможности предоставления в период действия режима военного положения специального разрешения без проведения аукциона по решению СНБО на основании договора об управлении активами, заключенного с АРМА", - говорится в совместном заявлении.