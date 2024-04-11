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Шоковый эффект на рынке: бизнес против привязки акцизов на табачные изделия в евро
Бизнес не поддерживает предложение определения евро денежной единицей измерения ставки акцизного налога на табачные изделия. Это может привести к уменьшению объемов легального производства и налоговых поступлений в госбюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
Отмечается, что такие изменения заложены в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" №11090 от 18 марта 2024 года.
Привязка акцизов на табачные изделия в евро
"Бизнес не видит необходимости в установлении ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, ведь у Украины нет подобного обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. К тому же, опыт некоторых стран-членов ЕС, которые не внедрили евро, например, Польши, Чехии и Венгрии свидетельствуют в пользу установления ставок акцизного налога в национальных валютах", отмечают в ЕБА.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Несмотря на то, что евро используется для установления ставок акцизного налога для таких категорий подакцизных товаров как топливо, представители бизнеса отмечают, что топливо является критически важным товаром, который быстро реализуется и не имеет ограничения по максимальным розничным ценам.
В то же время продажа табачных изделий конечному потребителю по ценам выше максимально установленных розничных цен на эти товары запрещена.
Кроме того, в составной цене реализации горючего налоги составляют гораздо меньший процент от стоимости, в отличие от цены табачных изделий, где размер налогов от стоимости составляет более 60%.
По убеждению экспертов ЕБА, результатом введения ставок акцизного налога в евро может стать уменьшение объемов легального производства и импорта, уменьшение налоговых поступлений в госбюджет и дополнительный рост теневого сектора, доля которого, по данным Kantar Ukraine, уже составляет более 25% рынка.
Шоковый эффект на рынке
По мнению бизнеса, в пересмотре нуждаются также и другие нормы законопроекта, касающиеся повышения ставок акцизного налога.
"Стоит отметить, что это изменение предлагается параллельно с дальнейшим повышением ставок акцизного налога, а также другими законодательными изменениями, которые будут влиять на стоимость продукции и потребовать существенных дополнительных затрат со стороны бизнеса", - подчеркивают в ЕБА.
Дополнительно бизнес обращает внимание на несогласованность предложений пересмотра ставок акцизного налога в этом законопроекте с требованиями Директивы Совета ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям.
К тому же предложение пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия уже с 1 июля 2024 года не соответствует принципу стабильности налогового законодательства.
"На 2024-2027 годы запланировано повышение ставок акцизного налога на табачные изделия – на 20% ежегодно. В то же время упомянутым законопроектом предлагается повышать указанные ставки неравномерно. Например, предлагается повысить размер ставки акцизного налога на сигареты в 2025 году почти на 2025 год. в 2026 и 2027 годах – примерно на 5% ежегодно. По мнению представителей бизнеса, применение такого подхода повлечет за собой шоковый эффект на рынке в 2025 году", - предупреждают в ЕБА.
Там добавляют, что компании-члены ассоциации поддерживают дифференциацию графика повышения ставок акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электронного нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением в течение 2024-2027 годов.
Поэтому ЕБА обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву с просьбой учесть предоставленные бизнесом замечания и предложения и доработать законопроект №11090 во избежание негативного влияния на легальный табачный рынок.
В правительстве хотят повысить акцизы на сигареты
Напомним, Кабинет министров зарегистрировал законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, горючее и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.
Для всех подакцизных товаров установлен график ежегодного повышения ставок до 2028 года.
Да, акциз на табачные изделия приравняют к евро. Ставка налога будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.
Кабмин рассчитывает, что привязка акцизов на табачные изделия в евро позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году – на 5,001 млрд грн, в 2027 году – на 9,379 млрд грн, в 2028 году на 13,852 млрд. грн.
В Украине введут электронную акцизную марку
Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине внедрят электронную акцизную марку.
Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не отвечает европейскому законодательству .
С 1 января 2025 года электронная система начнет работать по полной. Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.
Источник фото: ua.depositphotos.com