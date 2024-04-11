Шоковый эффект на рынке: бизнес против привязки акцизов на табачные изделия в евро

Бизнес не поддерживает предложение определения евро денежной единицей измерения ставки акцизного налога на табачные изделия. Это может привести к уменьшению объемов легального производства и налоговых поступлений в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что такие изменения заложены в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" №11090 от 18 марта 2024 года.

Привязка акцизов на табачные изделия в евро

"Бизнес не видит необходимости в установлении ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, ведь у Украины нет подобного обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. К тому же, опыт некоторых стран-членов ЕС, которые не внедрили евро, например, Польши, Чехии и Венгрии свидетельствуют в пользу установления ставок акцизного налога в национальных валютах", отмечают в ЕБА.

Несмотря на то, что евро используется для установления ставок акцизного налога для таких категорий подакцизных товаров как топливо, представители бизнеса отмечают, что топливо является критически важным товаром, который быстро реализуется и не имеет ограничения по максимальным розничным ценам.

В то же время продажа табачных изделий конечному потребителю по ценам выше максимально установленных розничных цен на эти товары запрещена.

Кроме того, в составной цене реализации горючего налоги составляют гораздо меньший процент от стоимости, в отличие от цены табачных изделий, где размер налогов от стоимости составляет более 60%.

По убеждению экспертов ЕБА, результатом введения ставок акцизного налога в евро может стать уменьшение объемов легального производства и импорта, уменьшение налоговых поступлений в госбюджет и дополнительный рост теневого сектора, доля которого, по данным Kantar Ukraine, уже составляет более 25% рынка.

Шоковый эффект на рынке

По мнению бизнеса, в пересмотре нуждаются также и другие нормы законопроекта, касающиеся повышения ставок акцизного налога.

"Стоит отметить, что это изменение предлагается параллельно с дальнейшим повышением ставок акцизного налога, а также другими законодательными изменениями, которые будут влиять на стоимость продукции и потребовать существенных дополнительных затрат со стороны бизнеса", - подчеркивают в ЕБА.

Дополнительно бизнес обращает внимание на несогласованность предложений пересмотра ставок акцизного налога в этом законопроекте с требованиями Директивы Совета ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям.

К тому же предложение пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия уже с 1 июля 2024 года не соответствует принципу стабильности налогового законодательства.

"На 2024-2027 годы запланировано повышение ставок акцизного налога на табачные изделия – на 20% ежегодно. В то же время упомянутым законопроектом предлагается повышать указанные ставки неравномерно. Например, предлагается повысить размер ставки акцизного налога на сигареты в 2025 году почти на 2025 год. в 2026 и 2027 годах – примерно на 5% ежегодно. По мнению представителей бизнеса, применение такого подхода повлечет за собой шоковый эффект на рынке в 2025 году", - предупреждают в ЕБА.

Там добавляют, что компании-члены ассоциации поддерживают дифференциацию графика повышения ставок акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электронного нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением в течение 2024-2027 годов.

Поэтому ЕБА обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву с просьбой учесть предоставленные бизнесом замечания и предложения и доработать законопроект №11090 во избежание негативного влияния на легальный табачный рынок.

В правительстве хотят повысить акцизы на сигареты

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, горючее и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.

Для всех подакцизных товаров установлен график ежегодного повышения ставок до 2028 года.

Да, акциз на табачные изделия приравняют к евро. Ставка налога будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.

Кабмин рассчитывает, что привязка акцизов на табачные изделия в евро позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году – на 5,001 млрд грн, в 2027 году – на 9,379 млрд грн, в 2028 году на 13,852 млрд. грн.

В Украине введут электронную акцизную марку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине внедрят электронную акцизную марку.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не отвечает европейскому законодательству .

С 1 января 2025 года электронная система начнет работать по полной . Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.

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