Правительство одобрило законопроект о повышении акцизов на табачные изделия

15 марта Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия", предусматривающий постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия до 2028 года до уровня, установленного директивой ЕС.

Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, предусмотрено повышение таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшение их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

Также законопроект предусматривает определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро, цель минимизировать влияние инфляции на рост ставок акциза.

Дополнительно документ предусматривает дополнение и уточнение некоторых аспектов администрирования акцизного сбора с табачных продуктов для обеспечения эффективного внедрения соответствующих правовых норм.

Что предполагает законопроект

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, небольшое повышение и переход по ставкам в гривне к евро предусматривается с 1 июля 2024 года.

Он написал, что повышение акцизов принесет в 2025 году доход сумме около 621 млн грн, в 2026 году - 5 000 млн грн, в 2027 году - 9 379 млн грн, в 2028 году - 13 853 млн грн.

Согласно сравнительной таблице, опубликованной Железняком, в случае введения маркированных табачных изделий на таможенную территорию Украины налог уплачивается при приобретении марок акцизного налога с учетом курса гривны к иностранной валюте установленного Нацбанком.

На период действия военного положения в Украине в течение трех отчетных месяцев подряд предшествующие месяцу, в котором повышаются ставки акцизного налога на табачные изделия, среднемесячный объем продаж марок акцизного налога продавцом не может превышать 120% среднемесячного объема реализации реализации производителями на таможенной территории Украины табачных изделий.

Суммы налога с учетом минимального акцизного налога уплачиваются производителями табачных изделий в бюджет в течение 15 рабочих дней после получения марок акцизного налога с доплатой по необходимости в течение 10 календарных дней, наступающих за последним днем предельного срока и определяются с учетом курса гривны к иностранной валюте установленного Нацбанком.

Напомним, что глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 8 января рассказал, что до конца 2024 года по соглашению об ассоциации с ЕС акциз на табак должен выйти на европейский уровень и составить 90 евро за 1000 сигарет.

По его словам, к процессу повышения акциза на табак необходимо подходить осторожно. Соглашение не устанавливает конкретную дату, а в Украине акциз выражен в гривнах, что нужно учитывать с учетом инфляции и других факторов. Из-за этого Украине вряд ли удастся выйти на акциз в 90 евро на конец года. Кроме того, резкое и значительное увеличение акциза приведет к росту теневого рынка и уже сейчас около 20% табачных изделий находятся в "тени".

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