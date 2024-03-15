Уряд схвалив законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби

15 березня Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", який передбачає поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби до 2028 року до рівня, встановленого директивою ЄС.

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, передбачено підвищення таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Також законопроєкт передбачає визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро, що має на меті мінімізувати вплив інфляції на зростання ставок акцизу.

Додатково, документ передбачає доповнення та уточнення деяких аспектів адміністрування акцизного збору з тютюнових продуктів для забезпечення ефективного впровадження відповідних правових норм.

Що передбачає законопроєкт

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, невелике підвищення і перехід зі ставок у гривні до євро передбачається з 1 липня 2024.

Він написав, що підвищення акцизів принесе у 2025 дохід сумі близько 621 млн грн, у 2026 році - 5 000 млн грн, у 2027 році - 9 379 млн грн, у 2028 році - 13 853 млн грн.

Згідно з порівняльною таблицею, яку опублікував Железняк, у разі введення маркованих тютюнових виробів на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з урахуванням курсу гривні до іноземної валюти встановленого Нацбанком.

На період дії воєнного стану в Україні протягом трьох звітних місяців поспіль що передують місяцю в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби середньомісячний обсяг продажу марок акцизного податку продавцем не може перевищувати 120% середньомісячного обсягу реалізацію реалізації виробниками на митній території України тютюнових виробів.

Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податку сплачується виробниками тютюнових виробів до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою у разі потреби протягом 10 календарних днів що настають за останнім днем граничного строку і визначаються з урахуванням курсу гривні до іноземної валюти встановленого Нацбанком.

Нагадаємо, що голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 8 січня розповів, що до кінця 2024 року за угодою про асоціацію з ЄС акциз на тютюн має вийти на європейський рівень і становити 90 євро за 1000 цигарок.

За його словами, до процесу підвищення акцизу на тютюн необхідно підходити обережно. Угода не встановлює конкретної дати, а в Україні акциз виражений в гривнях, що потрібно враховувати з урахуванням інфляції та інших факторів. Через це, Україні навряд чи вдасться вийти на акциз в на 90 євро на кінець року. Окрім цього, різке та значне збільшення акцизу призведе до зростання тіньового ринку і вже зараз близько 20% тютюнових виробів знаходяться в "тіні".

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