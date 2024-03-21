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Категория
Бизнес
Дата публикации

Адвалорную ставку акциза на сигареты необходимо повышать с 12%, - эксперты

Фото: ua.depositphotos.com

Экономические эксперты выступают за увеличение с 12% адвалорной ставки акциза на табачные изделия, поскольку возникает дисбаланс в налогообложении дорогих и дешевых сигарет.

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Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«У нас уровняли налоги на «Приму» и «Мальборо», - пишет эксперт.

По данным Кулика, бюджет Украины с момента понижения правительством Николая Азарова в 2013 адвалорной ставки с 25% до 12%, недополучил более 100 млрд гривен.

«За 11 лет Украина потеряла более 100 млрд гривен, которые могли бы быть направлены на укрепление обороны нашего государства», - считает Кулик.

Повышение адвалорной ставки поддерживает и экономический эксперт Денис Безлюдько.

«Спрос на премиум-сегмент, в основном, неэластичный. То есть, для человека с довольно большим доходом (в отличие от большинства населения) непринципиально повышение суммы акциза, который он платит. Он вряд ли перейдет на условную «Ватру». А вот бюджет Украины получит дополнительные поступления», – объясняет он.

Безлюдько добавил, что с 2013 ситуация "зацементировалась": законопроекты, которыми эту ставку хотят повысить, просто не выносятся в сессионный зал Верховной Рады.

Как сообщалось, в Украине сейчас действует следующая схема акцизного налогообложения табачного рынка: минимальное акцизное обязательство (2 516,54 грн. за 1000 шт.), специфическая ставка (1881,17 грн. за 1000 шт.) и адвалорная ставка (12%). Нюанс в том, что адвалор сейчас не заметен и на налогообложение премиум-сегмента он не влияет.

Например, с пачки сигарет стоимостью 60 гривен общий акциз, который платят компании (точнее курильщики) составляет 50,33 гривны (60,00 грн. х 12% = 7,2 грн. – адвалорная составляющая акцизного налога; 37,62 грн. – специфическая ставка акцизного налога; 37,62 + 7,2 = 44,82 грн. – сумма акцизного налога за пачку сигарет). Но 44,82 грн. меньше, чем 50,33 грн. (минимальное акцизное обязательство), поэтому в бюджет подлежит уплате 50,33 грн. акцизного налога за пачку.

И с пачки сигарет стоимостью 106 гривен – 50,34 гривны (106,00 грн. х 12% = 12,72 грн. – адвалорная составляющая акцизного налога; 37,62 грн. – специфическая ставка акцизного налога; 37,62 + 12,72 = 50,34 грн. – сумма акцизного налога за пачку сигарет). 50,34 грн. больше, чем 50,33 грн. (минимальное акцизное обязательство), поэтому в бюджет подлежит уплате 50,34 грн. акцизного налога за пачку.

В Европе адвалорные ставки акциза на сигареты составляют от 25% до 50% (в некоторых странах даже выше).