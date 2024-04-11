Шоковий ефект на ринку: бізнес проти прив’язки акцизів на тютюнові вироби в євро

Бізнес не підтримує пропозицію визначення євро грошовою одиницею виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Це може призвести до зменшення обсягів легального виробництва і податкових надходжень до держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Зазначається, що такі зміни закладені у законопроєкті «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» №11090 від 18 березня 2024 року.

Прив’язка акцизів на тютюнові вироби в євро

"Бізнес не бачить необхідності у встановленні ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, адже Україна не має подібного зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. До того ж, досвід деяких країн-членів ЄС, які не впровадили євро, наприклад, Польщі, Чехії та Угорщини свідчить на користь встановлення ставок акцизного податку у національних валютах", зауважують в ЄБА.

Попри те, що наразі євро використовується для встановлення ставок акцизного податку для таких категорій підакцизних товарів як пальне, представники бізнесу відмічають, що пальне є критично важливим товаром, який швидко реалізується та не має обмеження щодо максимальних роздрібних цін.

Водночас продаж тютюнових виробів кінцевому споживачу за цінами, вищими від максимально встановлених роздрібних цін на ці товари, заборонено.

Крім того, у складовій ціни реалізації пального податки становлять набагато менший відсоток від вартості, на відміну від ціни тютюнових виробів, де розмір податків від вартості становить більше 60%.

На переконання експертів ЄБА, результатом запровадження ставок акцизного податку в євро може стати зменшення обсягів легального виробництва та імпорту, зменшення податкових надходжень до держбюджету та додаткове зростання тіньового сектору, частка якого, за даними Kantar Ukraine, наразі вже складає більше 25% ринку.

Шоковий ефект на ринку

На думку бізнесу, перегляду потребують також і інші норми законопроєкту, що стосуються підвищення ставок акцизного податку.

"Варто зазначити, що ця зміна пропонується паралельно з подальшим підвищенням ставок акцизного податку, а також іншими законодавчими змінами, що впливатимуть на вартість продукції та потребуватимуть суттєвих додаткових витрат з боку бізнесу", - підкреслюють в ЄБА.

Додатково бізнес звертає увагу на неузгодженість пропозицій перегляду ставок акцизного податку у цьому законопроєкті з вимогами Директиви Ради ЄС про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів.

До того ж, пропозиція перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби вже з 1 липня 2024 року не відповідає принципу стабільності податкового законодавства.

"На 2024-2027 роки заплановане підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби – на 20% щороку. Водночас згаданим законопроєктом пропонується підвищувати зазначені ставки нерівномірно. Наприклад, пропонується підвищити розмір ставки акцизного податку на сигарети у 2025 році майже на 23,5%, а в 2026 і 2027 роках – приблизно на 5% щороку. На думку представників бізнесу, застосування такого підходу спричинить шоковий ефект на ринку у 2025 році", - попереджають в ЄБА.

Там додають, що компанії-члени асоціації підтримують диференціацію графіку підвищення ставок акцизного податку на сигарети та тютюновмісні вироби для електронного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням протягом 2024-2027 років.

Тому ЄБА звернулася до голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням врахувати надані бізнесом зауваження та пропозиції та доопрацювати законопроєкт №11090, щоб уникнути негативного впливу на легальний тютюновий ринок.

В уряді хочуть підвищити акцизи на сигарети

Нагадаємо, Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкти, що передбачають підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність із нормами Євросоюзу.

Для всіх підакцизних товарів встановлений графік щорічного підвищення ставок до 2028 року.

Так, акциз на тютюнові вироби прирівняють до євро. Ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 сигарет.

Кабмін розраховує, що прив’язка акцизів на тютюнові вироби в євро дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: в 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році — на 5,001 млрд грн, у 2027 році - на 9,379 млрд грн, у 2028 році - на 13,852 млрд грн.

В Україні запровадять електронну акцизну марку

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основна зміна полягає в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду. Раніше виробники тютюнових виробів зазначали, що, вважають, що цей підхід не відповідає європейському законодавству .

З 1 січня 2025 року електронна система почне працювати на повну . Тому повністю скасують маркування звичайними марками акцизного податку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

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