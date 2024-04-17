Бізнес пропонує переглянути санкційну політику в сфері надрокористування

Бізнес розуміє та підтримує ідею того, що метою санкцій є неможливість використання надр на шкоду інтересам держави. Проте, зазначену мету цілком можна досягнути без зупинки дії спеціальних дозволів, а з використанням інших обмежень.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що ЄБА підтримує реформу надрокористування шляхом прийняття важливих змін та надала пропозиції та зауваження для вдосконалення практики застосування змін до законодавчих актів, зокрема до проблемних аспектів застосування норм Закону №2805-ІХ.

Бізнес звертає увагу на деякі труднощі в нормах даного Закону, зокрема, які стосуються державної санкційної політики.

"Так, наразі відповідно частини сьомої статті 13 Кодексу України про надра у разі застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка є користувачем надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, відповідно анулює або зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами такого користувача через 30 днів з дня застосування таких санкцій", - пояснюють в ЄБА.

За оцінками представників бізнесу, зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (при відсутності санкцій безпосередньо до надрокористувачів) фактично призводить до того, що зупинений спеціальний дозвіл на весь час зупинення вибуває з економічного життя держави (не може бути проданий на аукціоні, не може бути залучений новий надрокористувач).

Крім того, припиняється нарахування та сплата ренти за користування надрами, зменшуються інші податкові надходження до державного та місцевих бюджетів, зменшується виробництво дефіцитних енергоресурсів та будівельних матеріалів, унеможливлюється раціональне використання надр в т.ч. із запасами підготовленими для видобування.

"Більше того, відбувається втрата запасів корисних копалин через геологічні процеси (особливо щодо родовищ нафти і газу), створюються екологічні ризики, загрози для охорони та збереження надр, скорочуються робочі місця через зупинку господарської діяльності, тощо. Тобто, фактично, все ж негативного впливу більше зазнає Україна, аніж сам бенефіціар", - наголошують в ЄБА.

Там додають, що розуміють та абсолютно підтримують ідею того, що метою санкцій є неможливість використання надр на шкоду інтересам держави.

"Проте, зазначену мету, на переконання компаній-членів Асоціації, цілком може бути досягнуто без зупинки дії спеціальних дозволів, з використанням інших обмежень, зокрема, санкційних", - підкреслюють в ЄБА.

З відповідними пропозиціями бізнес-спільнота звернулась до Мінекономіки та інших представників Уряду, залучених до розробки або ж реалізації санкційної політики.

"Нещодавно Асоціація отримала відповідь від Мінекономіки, де Міністерство підтримує необхідність урегулювання проблематики щодо відновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами юридичним особам, до кінцевих бенефіціарних власників яких застосовано санкцію у вигляді анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема, шляхом внесення змін до законодавства", - повідомили в ЄБА.

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і ПАТ «Укрнафта» звернулися до Ради національної безпеки та оборони із проханням вирішити питання щодо видобутку газу на Сахалінському родовищі.

"В заяві до РНБО зазначено аргументовані пропозиції АРМА та ПАТ «Укрнафта», зокрема про прийняття рішень щодо звернення до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту про внесення змін до Кодексу України про надра щодо можливості надання у період дії режиму воєнного стану спеціального дозволу без проведення аукціону за рішенням РНБО на підставі договору про управління активами, укладеного з АРМА", - йдеться у спільній заяві.