Фирташ окончательно выиграл суд: Австрия заблокировала его экстрадицию в США

Австрийский суд поставил точку по делу Дмитрия Фирташа, окончательно заблокировав запрос США на его экстрадицию. Судебные слушания продолжались более десяти лет, а залог составил €125 миллионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Высший региональный суд Вены подтвердил, что решение суда низшей инстанции о блокировании передачи Фирташа окончательно, поскольку прокуроры не сдержали срока подачи апелляции.

Прокуроры США пытались привлечь Фирташа в суд по обвинениям в организации сговора с целью выплаты взяток в размере 18,5 миллиона долларов индийским чиновникам.

Готовую продукцию Фирташ планировал продавать американской компании Boeing, а годовая прибыль от этого могла составить почти $500 миллионов.

Читайте также Защитили от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом при UNIDO

Решение Венского областного суда об отказе в экстрадиции было принято еще 7 ноября, но прокуратура Австрии планировала подать апелляцию.

Дела Фирташа

Фирташ был арестован в Вене в марте 2014 года и освобожден под залог в 125 миллионов евро.

Американцы обвиняют Фирташа в коррупции в связи с так и не реализуемым титановым соглашением в Индии. Украинский бизнесмен категорически отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что обвинения США имели целью повлиять на украинскую политику.

В то же время Великобритания ввела санкции против Фирташа. Его обвинили в том, что он "скрыл десятки миллионов фунтов полученных доходов на рынке недвижимости Великобритании".

В Украине Фирташ также находится под следствием. Служба безопасности в мае 2023 года сообщила украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и топменеджменту его компаний, присвоивших государственный газ на миллиарды гривен, о подозрении.

24 июня 2021 санкции против Фирташа ввели на три года. В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и ряда российских олигархов на 10 лет.

Фирташ заработал свое состояние, торгуя газом, в том числе с российским ОАО "Газпром", а позже расширил свою деятельность в химической отрасли и телевидении, став одним из самых влиятельных людей Украины. Бизнесмен проживает в Вене, куда перенес свои компании после внесения рекордного залога в 2014 году.