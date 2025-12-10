Фірташ остаточно виграв суд: Австрія заблокувала його екстрадицію до США

Австрійський суд поставив крапку у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, остаточно заблокувавши запит США на його екстрадицію. Судові слухання тривали понад десять років, а застава становила €125 мільйонів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Вищий регіональний суд Відня підтвердив, що рішення суду нижчої інстанції про блокування передачі Фірташа є остаточним, оскільки прокурори не дотрималися терміну подання апеляції.

Прокурори США намагалися притягнути Фірташа до суду за звинуваченнями в організації змови з метою виплати хабарів у розмірі 18,5 мільйонів доларів індійським чиновникам.

Готову продукцію Фірташ планував продавати американській компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити майже $500 мільйонів.

Рішення Віденського обласного суду про відмову в екстрадиції було ухвалено ще 7 листопада, але прокуратура Австрії планувала подати апеляцію.

Справи Фірташа

Фірташ був заарештований у Відні в березні 2014 року і звільнений під заставу в 125 мільйонів євро.

Американці звинувачують Фірташа у корупції у зв'язку з так і не реалізованою титановою угодою в Індії. Український бізнесмен категорично заперечує будь-які правопорушення та стверджує, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику.

Водночас Британія запровадила санкції проти Фірташа. Його звинуватили у тому, що він "приховав десятки мільйонів фунтів отриманих доходів на ринку нерухомості Великобританії".

В Україні Фірташ також знаходиться під слідством. Служба безпеки в травні 2023 року повідомила українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

24 червня 2021 року санкції проти Фірташа запровадили на три роки. В червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження санкцій проти Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.

Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "Газпром", а пізніше розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України. Бізнесмен наразі проживає у Відні, куди переніс свої компанії після внесення рекордної застави у 2014 році.