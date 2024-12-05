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Австрія відмовилися в екстрадиції Фірташа до США
Віденський суд відмовив в екстрадиції українського підприємця Дмитра Фірташа до США. Там його звинувачують у корупційних схемах, повʼязаних із хабарями за видобуток титану в Індії.
Про це повідомляє австрійське видання Vienna Online.
Зазначається, що рішення Віденського обласного суду було ухвалено ще 7 листопада, але прокуратура Австрії планує подати апеляцію.
Фірташ був заарештований у Відні в березні 2014 року і звільнений під заставу в 125 мільйонів євро.
Американці звинувачують Фірташа у корупції у зв'язку з так і не реалізованою титановою угодою в Індії. США підозрюютьФірташу в США загрожує 80 років вʼязниці та конфіскація майна, але він може піти на угоду Фірташа у наданні $18,5 мільйона хабаря індійським чиновникам за отримання дозволу на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш.
Готову продукцію Фірташ планував продавати американській компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити майже $500 мільйонів.
Фірташ заперечує звинувачення і говорить про політично вмотивоване переслідування.
Зазначимо, що вже після цього рішення суду Британія запровадила санкції проти Фірташа. Його звинуватили у тому, що він «приховав десятки мільйонів фунтів отриманих доходів на ринку нерухомості Великобританії».
Україна ж, нагадаємо, санкції проти Фірташа запровадила 24 червня 2021 року на три роки. В червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.