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Банкір Денис Горбуненко спростовує всі правопорушення та оскаржуватиме запровадження санкцій у Великій Британії
Адвокати банкіра і фінансиста Дениса Горбуненка оскаржуватимуть рішення про його включення до санкційного списку, запровадженого Великою Британією. Про це йдеться у офіційній заяві адвокатів банкіра, оприлюдненій на його офіційному сайті.
"Денис Горбуненко категорично заперечує будь-які правопорушення і буде рішуче оскаржувати рішення про внесення його до санкційного списку. Він вже доручив британським юристам розпочати цей процес", – наголошується у ній.
У заяві також зазначається, що Горбуненко дізнався про включення до санкційного списку 21 листопада зі ЗМІ та не отримував жодного попереднього повідомлення про рішення застосувати до нього санкції.
"Також йому не було надано можливості відповісти на звинувачення. Пан Горбуненко не був офіційно або належним чином повідомлений про детальні причини запровадження санкцій щодо нього", – додають адвокати.
Нагадаємо, 21 листопада Велика Британія запровадила санкції до низки осіб, які підозрюються у корупції. Серед них – Денис Горбуненко, котрий начебто сприяв корупції в інтересах Дмитра Фірташа.