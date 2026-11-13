Закупівлі транспорту для ЗСУ: ДОТ зекономила понад 3,2 млрд грн

Агенція оборонних закупівель ДОТ у 2026 році уклала контракти на постачання понад 7500 одиниць транспорту для Збройних сил України. До закупівель увійшли квадроцикли, мотоцикли та багі. Завдяки конкурентним торгам через Prozorro вдалося заощадити понад 3,2 млрд грн.

Як пише Dilo, про це інформує прессслужба Міноборони.

Загалом у межах закупівель законтрактували:

понад 4000 квадроциклів;

1500 мотоциклів;

більш ніж 2000 багі.

Основну частину техніки планують передати військовим до грудня 2026 року. Решту поставок очікують у першому півріччі 2027-го.

Як ДОТ організувала закупівлі транспорту для ЗСУ

Закупівлі проводили через електронну систему Prozorro. Для залучення більшої кількості виробників та посилення конкуренції Агенція розділила їх на 40 окремих лотів.

Такий підхід дав змогу розширити коло потенційних постачальників і провести конкурентний відбір компаній. За результатами закупівель на придбанні квадроциклів, мотоциклів і багі вдалося зекономити понад 3,2 млрд грн.

Коли транспорт надійде до війська

Постачання законтрактованої техніки відбуватиметься у два етапи. Більшість транспортних засобів військові мають отримати до грудня 2026 року, решту — протягом січня-червня 2027-го.

Закупівля трьох категорій транспорту має забезпечити потреби підрозділів ЗСУ в мобільних засобах пересування. Квадроцикли, мотоцикли та багі використовуються для виконання завдань, де важливі маневровість і можливість пересування поза дорогами загального користування.

Раніше Dilo писало про формування ринку приватної ППО: захист великого промислового об’єкта може коштувати від 20 млн грн, а комплексні системи — близько $250–500 тис. і більше залежно від конфігурації. До витрат також входять оператори, їхнє навчання, технічне обслуговування та закупівля нових перехоплювачів.