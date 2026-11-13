Закупки транспорта для ВСУ: сэкономлено более 3,2 млрд грн

Агентство оборонных закупок ДОТ в 2026 году заключило контракты на поставку более 7500 единиц транспорта для Вооруженных сил Украины. В закупки вошли квадроциклы, мотоциклы и баги. Благодаря конкурентным торгам через Prozorro удалось сэкономить более 3,2 млрд. грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

В целом в рамках закупок законтрактовали:

более 4000 квадроциклов;

1500 мотоциклов;

более 2000 багги.

Основную часть техники планируется передать военным до декабря 2026 года. Остальные поставки ожидают в первом полугодии 2027-го.

Как ДОТ организовала закупки транспорта для ВСУ

Закупки производили через электронную систему Prozorro. Для привлечения большего количества производителей и усиления конкуренции Агентство разделило их на 40 отдельных лотов.

Такой подход позволил расширить круг потенциальных поставщиков и провести конкурентный отбор компаний. По результатам закупок на приобретении квадроциклов, мотоциклов и баги удалось сэкономить более 3,2 млрд. грн.

Когда транспорт поступит в армию

Снабжение законтрактованной техники будет происходить в два этапа. Большинство транспортных средств военные должны получить до декабря 2026, остальные — в течение января-июня 2027-го.

Закупка трех категорий транспорта должна обеспечить потребности подразделений ВСУ в мобильных средствах передвижения. Квадроциклы, мотоциклы и баги используются для выполнения задач, где важны маневровость и возможность передвижения вне дорог общего пользования.

Ранее Dilo писало о формировании рынка частной ПВО : защита крупного промышленного объекта может стоить от 20 млн. грн., а комплексные системы — около $250–500 тыс. и более в зависимости от конфигурации. В расходы также входят операторы, их обучение, техническое обслуживание и закупка новых перехватчиков.