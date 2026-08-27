Частная ПВО от 20 млн грн: кто защищает украинский бизнес от обстрелов и что будет с рынком после войны

Украинский бизнес начинает за свой счет защищать заводы, склады и критическую инфраструктуру от российских дронов и ракет. К середине июля 2026 разрешение на участие в программе частной ПВО получила 51 компания. Однако до боевого дежурства дошли группы только четырех предприятий.

Защита серьезного объекта может стоить от 20 млн грн. В зависимости от конфигурации, полноценная система для крупной промышленной площадки оценивается в сумму от $250 тыс. до $500 тыс. и более. Потенциально речь идет о миллиардном рынке, хотя его фактический оборот, количество клиентов и суммы контрактов остаются закрытыми.

Delo.ua исследовало, кто уже работает в частной ПВО, что именно покупает бизнес, как государство контролирует применение оружия и сохранится ли эта модель после войны.

Более 50 компаний получили допуск, но боевое дежурство несли единицы

По состоянию на 16 июля заявки на участие в эксперименте, по данным Минобороны, подали 62 предприятия, 51 получило специальный статус, но боевое дежурство несли группы только четырех компаний. Ведомство сообщало о более чем 50 уничтоженных ударных дронов "Шахед" и разведывательных Zala.

"Уполномоченное предприятие" — это компания, которой Минобороны позволило создать собственную группу ПВО и работать в составе государственной системы воздушной обороны. Такой статус может получить как специализированный оператор, продающий услуги другим, так и завод, энергетическая компания или оператор инфраструктуры, защищающий собственный объект.

Поэтому 51 уполномоченное предприятие не означает ни 51 поставщика услуг, ни такое же количество платных клиентов. Единого открытого реестра действующих групп, их заказчиков, контрактов и результатов нет.

Приблизительно в 20 компаний, вовлеченных в это направление, оценил в эксклюзивном комментарии Delo.ua Игорь Федирко — исполнительный директор Украинского совета оружейников. Однако к ним относятся не только операторы, но и производители дронов, радаров и средств РЭБ, поставщики оборудования и системные интеграторы. Компаний, способных построить защиту под ключ и обеспечить круглосуточное дежурство, гораздо меньше.

Среди операторов наиболее независимых подтверждений есть Carmine Sky и Gvardiia. Агентство Reuters описало, как Carmine Sky сочетает дроны-перехватчики с дистанционными турелями, оснащенными пулеметами M2 Browning. Gvardiia формирует мобильные группы и обучает пилотов — подготовка оператора с нуля занимает около трех недель.

Carmine Sky работает через ООО "Кармин Скай". По данным ЕГР, 55% компании принадлежит директору Егору Корниенко, еще 45% — Игорю Сребродольскому. Уставный капитал составляет 6,98 млн грн. В 2025 году предприятие задекларировало 3,34 млн грн дохода и 1,52 млн грн чистой прибыли. Однако компанию зарегистрировали только в сентябре 2025 года, поэтому эти показатели еще не отражают заработки на частном ПВО.

За брендом Gvardiia стоит ООО "Служба охраны "Гвардия". Владельцем 90% и конечным бенефициаром является Владислав Гальчевский, еще 10% принадлежит директору Валерию Кочерге, свидетельствуют регистровые данные. Уставный капитал составляет 5 тыс. грн, а доход за 2025 год в отчетности не указан. Компания перешла к боевой работе уже в 2026 году.

О выходе на рынок также заявили SHERIFF, Triarius и "Генерал Черешня". SHERIFF предлагает комплексную защиту — от акустического обнаружения и РЭБ до перехватчиков и турелей, но не раскрывает, какое юридическое лицо холдингу получило разрешение. Triarius сообщала об обращении частных компаний и государственных операторов критической инфраструктуры, однако, не называла клиентов и суммы договоров.

С брендом "Генерал Черешня" связано ООО "Центр исследований беспилотных систем", владельцем которого Ярослав Гришин. Уставный капитал компании составляет 53,42 млн грн. В 2024 году она получила 657,96 млн грн дохода и 224,36 млн грн чистой прибыли. Но эти показатели касаются всего производства беспилотников, преимущественно для сил обороны, а не только частной ПВО.

Число клиентов операторы скрывают из соображений безопасности. Forbes Ukraine в собственном исследовании писал о двух частных контрактах Carmine Sky, но без названий и стоимости. BBC News Украина упоминала "Киевводоканал" среди объектов, защищавших Gvardiia. Остальные публично названные предприятия преимущественно фигурируют как потенциальные заказчики.

Почему частная ПВО не является частной армией

Название "частное ПВО" условно. Частными могут быть деньги, оборудование и работники, но не решение об открытии огня. Постановление Кабмина №1506 позволяет предприятию сформировать свою группу, но она работает только в общей системе ВСУ. Воздушное командование определяет район дежурства, разрешенные средства и цели. Применить РЭБ, турель или дрон-перехватчик группа может только после команды военных.

По алгоритмам Минобороны предприятие проходит проверку, согласовывает с Воздушными силами состав и район работы группы, покупает оборудование, обучает людей и интегрируется в единую систему управления ПВО. Операторы остаются гражданскими работниками, а участие в группе не предусматривает автоматическое бронирование от мобилизации.

Компания оплачивает зарплаты, обучение, закупку и обслуживание техники. Приобретенное оборудование остается его собственностью. После изменений, принятых в марте 2026 года, воинские части также могут временно передавать частным группам незадействованное государственное вооружение и боеприпасы.

Экономические предпосылки такого рынка появились еще осенью 2022 года, когда Россия начала массово применять "Шахеды". Бизнес финансировал прожекторы, тепловизоры, автомобили и связи для военных мобильных групп, но не имел права создавать собственные боевые подразделения.

Корпоративный сегмент юридически появился в ноябре 2025 года. В марте 2026 года Минобороны впервые подтвердило боевые перехваты частными группами Shahed и Zala в Харьковской области.

Спрос поддерживает масштаб опасности. В июле Россия применила против Украины более 9000 ударных дронов и ракет. Украинская ПВО перехватила более 5300 целей. Для заводов, энергетики, складов и логистических узлов воздушная защита преобразуется в условие непрерывной работы.

Оператор частной ПВО продает не отдельный дрон или пулемет, а всю цепочку: "обнаружить — распознать — передать целеуказание — поразить". Такая система противодействия беспилотникам, или counter-UAS, совмещает сенсоры, защищенную связь, программное обеспечение, средства РЭБ и кинетические перехватчики.

"Ценность этой модели в том, что предприятие формулирует конкретную миссию, а производители конкурируют уже не отдельными изделиями, а комплексными решениями", — объясняет Федирко.

То есть частная ПВО является дополнительным локальным эшелоном против ударных и разведывательных дронов, а не корпоративным аналогом Patriot.

Сколько стоит защита предприятия

Финансы частной ПВО состоят из начальной закупки оборудования, его интеграции, постоянного содержания группы и расходных средств поражения. Оценки начинаются примерно от 20 млн грн.

"В зависимости от конфигурации система защиты крупной промышленной площадки может стоить от $250 тыс. до $500 тыс. и больше. К этому нужно добавить расходы на операторов, обучение, техническое обслуживание и новые перехватчики", — отмечает Федирко.

Это не единственный тариф. Гривневые и долларовые ориентиры касаются разных конфигураций и частично пересекаются. Цена зависит от площади объекта, рельефа, маршрутов атак, дальности обнаружения, количества постов и типа средств поражения.

Если бы каждое из 51 уполномоченного предприятия за свой счет приобрело хотя бы один комплект за 20 млн грн, общая сумма составляла бы 1,02 млрд грн. Но это лишь иллюстративный расчет, а не фактический оборот: у боевых групп есть лишь отдельные предприятия, а часть техники может предоставить государство.

Самым дешевым средством физического уничтожения цели остаются дроны-перехватчики. Украинские аппараты этого класса стоят от $1000 до $2000, тогда как Shahed — около $30 тыс. Следовательно, сам перехватчик в 15–30 раз дешевле цели.

Однако это не значит, что во столько же дешевле стоит гарантированный перехват. Полная себестоимость включает сенсоры, связь, дежурство, ремонт и неудачные запуски. СНБО оценивает среднюю успешность миссий украинских перехватчиков более чем в 60%, но не раскрывает детальную методику расчета.

Для сравнения, в 2025 году объем государственных контрактов на украинские перехватчики превысил 3 млрд грн. Сопоставимого показателя для частного сегмента нет.

Основными клиентами могут стать промышленные, энергетические, аграрные и логистические компании, для которых остановка производства стоит дороже системы защиты. Для малого бизнеса порог в десятки миллионов гривен в большинстве своем неподъемный. Выходом может стать кластерная модель, когда одна группа защищает промышленную зону, порт или логистический узел с несколькими предприятиями.

Нерешенным остается вопрос ответственности. Правила должны определить, кто будет компенсировать вред, если перехваченный дрон или обломки упадут на жилой дом или соседнее предприятие: владелец группы, государство или военное командование, разрешившее применение. Без такого механизма бизнеса сложнее инвестировать в финансируемую им систему, но использующую по команде государства.

Что ждет рынок

В ближайший год главным показателем будет не количество выданных разрешений, а число реально вышедших на круглосуточное боевое дежурство групп. Разрыв между более чем полусотней уполномоченных предприятий и несколькими активными операторами показывает основные проблемы: высокую стоимость радаров, подготовку персонала, интеграцию с Воздушными силами и доступ к военному целеуказанию.

Рынок предположительно будет консолидироваться вокруг нескольких интеграторов с подтвержденной статистикой перехватов. Они будут продавать не комплект оборудования, а долгосрочную услугу — оценку угроз, проектирование, установку, дежурство, ремонт, обучение и пополнение запаса перехватчиков.