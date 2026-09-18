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Курс валют на 18 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на шесть копеек, в то же время евро подешевело на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.09.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,66 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,23 грн (-17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,75 грн (-8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,46/ 44,99
|Евро
|51,14/ 51,81
|Злотый
|11,56/ 11,95
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/44,90
|50,80/51,80
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,50/ 44,99
|51,10/51,95
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,30/52,00
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,50/ 44,99
|51,10/51,95
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,50/44,90
|51,00/51,70
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.