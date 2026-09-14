Что будет с долларом и евро 14–20 сентября: эксперты назвали главный предел для курса

Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.

Dilo попросило директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового и финансового аналитика Андрея Шевчишина оценить, каким может быть курс с 14 по 20 сентября и что может изменить ситуацию.

Что будет с долларом?

Доллар на межбанке в течение недели будет стоить 44,4–44,8 грн. На наличном рынке курс может составлять около 44,5–45 грн, считает Тарас Лесовой.

Андрей Шевчишин дает схожий прогноз, но допускает несколько более высокий курс. Он ожидает 44,5–44,85 грн межбанка. На наличном рынке доллар может стоить 44,75-45,25 грн. Аналитик советует особо обращать внимание на курс 44,85 грн за доллар. Если котировки будут выше этой отметки, это, по его мнению, может открыть путь до 45 грн и дальше. Пока этого не произошло, Нацбанк может сдерживать резкие перемены курса.

Почему гривна держится?

На валютном рынке сейчас больше людей хотят купить валюту, чем ее продать. Украине нужны доллары и евро для покупки горючего, энергетического оборудования, комплектующих и других импортных товаров. В то же время возможности экспортеров приносить валюту на рынок остаются ограниченными из-за войны.

В обычных условиях это сильнее давило бы на гривну, но Национальный банк закрывает дефицит валюты. Когда на рынке не хватает долларов, регулятор продает валюту из своих резервов.

По оценке Лесового, в течение недели НБУ может продать около $0,8–1 млрд. Именно эти интервенции сейчас являются одним из главных факторов, не позволяющих курсу резко расти.

Шевчишин при этом обращает внимание на другую сторону такой стабильности. Значительные валютные интервенции означают расходы международных резервов, а новые внешние поступления остаются ограниченными.

Почему эта неделя важна?

На валютный рынок одновременно повлияет несколько событий. Одна из них – заседание Федеральной резервной системы США. Решение американского центробанка может изменить соотношение доллара и евро на мировом рынке. Это важно и для Украины, ведь курс евро к гривне во многом зависит от движения пары евро-доллар.

Шевчишин ожидает, что наличный евро в течение недели может находиться примерно в пределах 51,5–52,5 грн.

Еще одно важное событие – представление проекта государственного бюджета Украины на 2027 год. Для валютного рынка имеют значение размер бюджетного дефицита и сумма внешнего финансирования, которая потребуется Украине.

Дополнительный риск – дорогая нефть

На гривну может влиять и повышение мировых цен на нефть. Украина во многом зависит от импортного горючего. Если цена на нефть растет, импортерам нужно больше валюты, чтобы купить ее. Это увеличивает спрос на валюту. Также растут издержки бизнеса.

К этому прилагаются и другие потребности в импорте. Из-за повреждений украинского производства часть товаров и оборудования приходится покупать за границей. Растет спрос и со стороны аграрного сектора. Осенью аграриям требуются значительные средства на посевную. Часть расходов идет на импортное горючее, технику, удобрения и другие ресурсы.

Почему цены могут расти даже без скачка доллара?

Курс гривны все еще имеет значение для цен, но теперь это не единственный фактор. Украинский бизнес тратит больше денег на логистику, электроэнергию и резервные источники питания. Компании покупают генераторы и аккумуляторы, меняют маршруты доставки и ищут новых поставщиков. Кроме этого, могут быть задержки из-за атак, повреждения имущества и затраты на его восстановление.

Все эти издержки равномерно входят в себестоимость продуктов и услуг. Компании также могут заранее включать в цену будущие риски. К примеру, возможны перебои с электроэнергией или рост стоимости логистики.

Стабильный курс все равно важен

Это не значит, что курс гривны перестал влиять на цены. Если бы к военным расходам бизнеса добавилось еще и резкое ослабление гривны, дороже стали бы импортные товары, топливо, оборудование, сырье и комплектующие.

Тогда бизнес получил бы еще один фактор роста себестоимости. Потому стабильный курс сейчас не останавливает инфляцию, а скорее не дает ей сильнее разогнаться.

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.