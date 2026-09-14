Украина получит 841 млн долларов поддержки от Всемирного банка под гарантии Канады

Украина в ближайшее время получит 841 млн. долларов бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Денежные средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам главы правительства, выделенные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. В условиях дефицита бюджета и разбалансирования государственных финансов это очень важная и своевременная поддержка.

Премьер-министр выразил благодарность правительству Канады и Всемирному банку за весомую и последовательную поддержку Украины.

Напомним, после ссоры с США Канада присоединится к кредиту для Украины в 90 млрд евро от ЕС. На фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту в 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.