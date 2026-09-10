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Канада предоставит Украине $548 млн на закупку газа и еще $145 млн на энергопроекты

США, ОАЭ, инвестиции
Украина получит от Канады 757 млн канадских долларов: на что пойдут средства

Канада предоставит Украине 757 млн канадских долларов (около $548 млн) на закупку газа и подготовку к зиме, еще 210 млн канадских долларов (около $152 млн) – в поддержку энергетики. Об этом договорились при подписании совместного заявления об углублении энергетического сотрудничества.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Помощь Канады Украине

Украина и Канада углубляют энергетическое сотрудничество, в частности, подписан документ, предусматривающий финансовую поддержку украинской энергетики, развитие ядерной и возобновляемой энергетики, а также привлечение канадских инвестиций.

Газ и подготовка к зиме

  • Канада предоставит Украине 757 млн канадских долларов (около $548 млн) через программы Европейского банка реконструкции и развития для экстренных закупок природного газа и формирования запасов в преддверии зимы.
  • Стороны также продолжат диалог о долгосрочных соглашениях о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Канады в Украину.

Фонд поддержки энергетики

  • Канада дополнительно направит 1 0 млн канадских долларов (около $7,2 млн) в Фонд поддержки энергетики Украины.
  • После этого общий вклад Канады в фонд составит 100 млн. канадских долларов.

Ядерная энергетика

  • Украина и Канада будут развивать стратегическое партнерство между " Энергоатомом" и Cameco .
  • Речь идет о долгосрочных поставках урана и услугах по его конверсии до 2035 года.

Гидроэнергетика и устойчивость сетей

  • Export Development Canada выделит 200 млн канадских долларов (около $145 млн) в поддержку приоритетных проектов в Украине, в том числе в сфере гидроэнергетической инфраструктуры.
  • Украина и Канада продолжат обмен опытом модернизации электроэнергетической системы, развития гидроэнергетики, технологий накопления энергии, восстановления инфраструктуры и повышения устойчивости электросетей.

Инвестиции канадского бизнеса

  • Стороны будут развивать диалог по участию канадского частного сектора в восстановлении энергетики Украины.
  • Среди приоритетных направлений – энергетическое оборудование, инженерные услуги, техническая экспертиза, цифровые технологии, кибербезопасность и операционная устойчивость.

Напомним, общая сумма невозмещенной государством разницы в тарифах перед предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) превысила 75 миллиардов гривен, что создает существенные трудности при подготовке к отопительному сезону.

Автор:
Ольга Опенько

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