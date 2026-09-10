Канада надасть Україні $548 млн на закупівлю газу та ще $145 млн на енергопроєкти

Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів (близько $548 млн) на закупівлю газу та підготовку до зими, ще 210 млн канадських доларів (близько $152 млн) - на підтримку енергетики. Про це домовилися під час підписання спільної заяви про поглиблення енергетичного співробітництва.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Допомога Канади Україні

Україна та Канада поглиблюють енергетичне співробітництво, зокрема, підписано документ, що передбачає фінансову підтримку української енергетики, розвиток ядерної та відновлюваної енергетики, а також залучення канадських інвестицій.

Газ і підготовка до зими

Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів (близько $548 млн) через програми Європейського банку реконструкції та розвитку для екстрених закупівель природного газу та формування запасів напередодні зими.

757 млн канадських доларів (близько $548 млн) Сторони також продовжать діалог щодо довгострокових угод про постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Канади до України.

Фонд підтримки енергетики

Канада додатково спрямує 1 0 млн канадських доларів (близько $7,2 млн) до Фонду підтримки енергетики України.

0 млн канадських доларів (близько $7,2 млн) Після цього загальний внесок Канади до фонду становитиме 100 млн канадських доларів.

Ядерна енергетика

Україна та Канада розвиватимуть стратегічне партнерство між " Енергоатомом" та Cameco .

Йдеться про довгострокові поставки урану та послуги з його конверсії до 2035 року.

Гідроенергетика та стійкість мереж

Export Development Canada виділить 200 млн канадських доларів (близько $145 млн) на підтримку пріоритетних проєктів в Україні, зокрема у сфері гідроенергетичної інфраструктури.

Україна та Канада продовжать обмін досвідом щодо модернізації електроенергетичної системи, розвитку гідроенергетики, технологій накопичення енергії, відновлення інфраструктури та підвищення стійкості електромереж.

Інвестиції канадського бізнесу

Сторони розвиватимуть діалог щодо участі канадського приватного сектору у відбудові енергетики України.

Серед пріоритетних напрямів - енергетичне обладнання, інженерні послуги, технічна експертиза, цифрові технології, кібербезпека та операційна стійкість.

Нагадаємо, загальна сума невідшкодованої державою різниці в тарифах перед підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) перевищила 75 мільярдів гривень, що створює суттєві труднощі під час підготовки до опалювального сезону.