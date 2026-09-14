Україна отримає 841 млн доларів підтримки від Світового банку під гарантії Канади

Україна найближчим часом отримає 841 млн доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами глави уряду, виділені кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка.

Прем'єр-міністр висловив подяку уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку України.

Нагадаємо, після сварки зі США Канада приєднається до кредиту для України на 90 млрд євро від ЄС. На тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.