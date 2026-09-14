Що буде з доларом та євро 14–20 вересня: експерти назвали головну межу для курсу

Цей тиждень може бути важливим для валютного ринку. На курс гривні одночасно впливатимуть рішення центральних банків, ситуація із зовнішнім фінансуванням України, ціни на нафту та дії НБУ.

Dilo попросило директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового та фінансового аналітика Андрія Шевчишина оцінити, яким може бути курс з 14 по 20 вересня і що може змінити ситуацію.

Що буде з доларом?

Долар на міжбанку протягом тижня переважно коштуватиме 44,4–44,8 грн. На готівковому ринку курс може бути близько 44,5–45 грн, вважає Тарас Лєсовий.

Андрій Шевчишин дає схожий прогноз, але допускає трохи вищий курс. Він очікує 44,5–44,85 грн на міжбанку. На готівковому ринку долар може коштувати 44,75–45,25 грн.Аналітик радить особливо звертати увагу на курс 44,85 грн за долар. Якщо котирування будуть вище цієї позначки, це, на його думку, може відкрити шлях до 45 грн і далі. Поки цього не сталося, Нацбанк може стримувати різкі зміни курсу.

Чому гривня тримається?

На валютному ринку зараз більше людей хочуть купити валюту, ніж її продати. Україні потрібні долари та євро для купівлі пального, енергетичного обладнання, комплектуючих і інших імпортних товарів. Водночас можливості експортерів приносити валюту на ринок залишаються обмеженими через війну.

У звичайних умовах це сильніше тиснуло б на гривню, але Національний банк закриває дефіцит валюти. Коли на ринку не вистачає доларів, регулятор продає валюту зі своїх резервів.

За оцінкою Лєсового, протягом тижня НБУ може продати близько $0,8–1 млрд. Саме ці інтервенції зараз є одним із головних факторів, які не дозволяють курсу різко зростати.

Шевчишин при цьому звертає увагу на інший бік такої стабільності. Значні валютні інтервенції означають витрати міжнародних резервів, а нові зовнішні надходження наразі залишаються обмеженими.

Чому цей тиждень важливий?

На валютний ринок одночасно вплине кілька подій. Одна з них — засідання Федеральної резервної системи США. Рішення американського центробанку може змінити співвідношення долара та євро на світовому ринку. Це важливо і для України, адже курс євро до гривні багато в чому залежить від руху пари євро-долар.

Шевчишин очікує, що готівковий євро протягом тижня може перебувати приблизно в межах 51,5–52,5 грн.

Ще одна важлива подія — представлення проєкту державного бюджету України на 2027 рік. Для валютного ринку мають значення розмір бюджетного дефіциту та сума зовнішнього фінансування, яка буде потрібна Україні.

Додатковий ризик — дорога нафта

На гривню може впливати і підвищення світових цін на нафту. Україна значною мірою залежить від імпортного пального. Якщо ціна на нафту зростає, імпортерам потрібно більше валюти, щоб її купити. Це підвищує попит на валюту. Також зростають витрати бізнесу.

До цього додаються й інші потреби в імпорті. Через пошкодження українського виробництва частину товарів і обладнання доводиться купувати за кордоном. Зростає попит і з боку аграрного сектору. Восени аграріям потрібні значні кошти на посівну. Частина витрат іде на імпортне пальне, техніку, добрива та інші ресурси.

Чому ціни можуть зростати навіть без стрибка долара?

Курс гривні все ще має значення для цін, але тепер це не єдиний фактор. Український бізнес витрачає більше грошей на логістику, електроенергію та резервні джерела живлення. Компанії купують генератори й акумулятори, змінюють маршрути доставки та шукають нових постачальників. Окрім цього, можуть бути затримки через атаки, пошкодження майна і витрати на його відновлення.

Усі ці витрати поступово входять до собівартості товарів і послуг. Компанії також можуть заздалегідь включати до ціни майбутні ризики. Наприклад, можливі перебої з електроенергією або зростання вартості логістики.

Стабільний курс усе одно важливий

Це не означає, що курс гривні перестав впливати на ціни. Якби до воєнних витрат бізнесу додалося ще й різке ослаблення гривні, дорожчими стали б імпортні товари, пальне, обладнання, сировина та комплектуючі.

Тоді бізнес отримав би ще один чинник зростання собівартості. Тому стабільний курс зараз не зупиняє інфляцію, а радше не дає їй сильніше розігнатися.

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти. На валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту, а в обмінниках курс долара може коливатися у межах 45,20−46,00 грн.