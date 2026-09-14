Золото знову втрачає в ціні: які фактори впливають на ринок дорогоцінних металів

Ціни на золото знизилися 14 вересня на тлі зростання цін на нафту та очікувань підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи США.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Актуальна ціна

Спотова ціна золота знизилася на 0,5% — до $4 327,09 за унцію станом на 05:28 за Гринвічем. Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,9% — до $4 367,50 за унцію.

"Золото зараз не має попиту. Зростання цін на енергоносії та очікування щодо зростання ставок напередодні засідань ФРС та Банку Японії створюють явний сприятливий фактор для зростання його дохідності", — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

За його словами, зниження ціни золота все ще може приваблювати покупців як спосіб захисту від невизначеності, поки ситуація з геополітикою та процентними ставками залишається нестабільною.

На момент написання матеріалу, за даними Всесвітньої ради золота, ціна на цей дорогоцінний метал опустилася до $4 307,74 за унцію.

Серед інших металів спотове срібло подешевшало на 1% — до $63,80 за унцію, платина — на 0,2%, до $1 792,59, паладій — на 0,4%, до $1 293,86.

Чому золото дешевшає

Минулого тижня дані зі США показали прискорення споживчої інфляції у серпні. Базовий показник інфляції також зріс найбільше за чотири місяці.

За оцінкою CME FedWatch, трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС на засіданні у вівторок та середу приблизно у 87%. До публікації інфляційних даних цей показник становив близько 67%.

Як зазначають аналітики, золото не приносить процентного доходу, тому вищі ставки роблять його менш привабливим для інвесторів.

Додатковим фактором впливу на вартість дорогоцінних метлів є ціна на нафту, яка в понеділок зросла більш ніж на 2% через побоювання щодо перебоїв із постачанням після ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на судна в Перській затоці.

Нагадаємо, станом на 10 серпня ціна на золото стабілізувалася вище позначки у 4300 доларів за унцію. Срібло додало в ціні 1%, піднявшись до 64,15 долара, платина подорожчала на 0,1%, а паладій втратив 0,7%.