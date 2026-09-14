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Золото снова теряет в цене: какие факторы влияют на рынок драгоценных металлов

золото, доллары
Цена на золото снизилась / Shutterstock

Цены на золото снизились 14 сентября на фоне роста цен на нефть и ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Актуальная цена

Спотовая цена золота снизилась на 0,5% - до $4 327,09 за унцию по состоянию на 05:28 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,9% до $4 367,50 за унцию.

" Золото сейчас не пользуется спросом . Рост цен на энергоносители и ожидания роста ставок накануне заседаний ФРС и Банка Японии создают явный благоприятный фактор для роста его доходности ", -- сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер .

По его словам, понижение цены золота все еще может привлекать покупателей как способ защиты от неопределенности, пока ситуация с геополитикой и процентными ставками остается нестабильной.

К моменту написания материала, по данным Всемирного совета золота, цена на этот драгоценный металл опустилась до $4 307,74 за унцию.

Среди других металлов спотовое серебро подешевело на 1% - до $63,80 за унцию, платина - на 0,2%, до $1 792,59, палладий - на 0,4%, до $1 293,86.

Почему золото дешевеет

На прошлой неделе данные из США показали ускорение потребительской инфляции в августе. Базовый показатель инфляции также вырос более чем за четыре месяца.

По оценке CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС на заседании во вторник и среду примерно в 87%. До публикации инфляционных данных этот показатель составил около 67%.

Как отмечают аналитики, золото не приносит процентный доход, поэтому более высокие ставки делают его менее привлекательным для инвесторов.

Дополнительным фактором влияния на стоимость драгоценных метлей является цена на нефть, которая в понедельник выросла более чем на 2% из-за опасений перебоев со снабжением после ударов хуситов по Саудовской Аравии и атак Ирана на суда в Персидском заливе.

Напомним, по состоянию на 10 августа цена на золото стабилизировалась выше отметки в 4300 долларов за унцию. Серебро прибавило в цене 1%, поднявшись до 64,15 доллара, платина подорожала на 0,1%, а палладий потерял 0,7%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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