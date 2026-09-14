Ціна нафти на 14 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у понеділок, 14 вересня, зросли більш ніж на 3% після того, як нові удари хуситів по Саудівській Аравії та атаки Ірану на судна в Перській затоці посилили побоювання щодо постачання, які виникли через зупинку ключового саудівського нафтопроводу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 14 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $107,82 + 3,1% WTI $103,22 + 3,2% Urals $103,70 + 8.31%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,21 долара або 3,1%, до 107,82 долара за барель. Ф’ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 3,17 долара або 3,2%, та коштували 103,22 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головною причиною такої динаміки стали нові агресивні напади хуситів на об'єкти Саудівської Аравії, а також триваючі інциденти в Перській затоці з суднами. Ці події безпосередньо загрожують стабільності глобальних ланцюжків постачання енергоносіїв і змушують ринки закладати премію за ризик.

Ситуація загострилася після того, як саудівська влада була вимушена тимчасово зупинити роботу стратегічного нафтопроводу "Схід-Захід" через атаку безпілотника.

Цей маршрут є життєво важливим, оскільки дозволяє Королівству транспортувати сировину в обхід проблемної Ормузької протоки. Потенційна загроза нависла над чотирма відсотками світових поставок нафти.

Експерти ринку та галузеві джерела зазначають, що наявних резервів у терміналі Янбу вистачить лише на п'ять-сім днів нормального експорту. Додаткового напруження додають атаки хуситів у південній провінції Джазан, а також інциденти в морі, де постраждали комерційні судна.

На тлі цих подій дипломатичні зусилля наразі буксують, зокрема через перенесення запланованих переговорів між країнами Перської затоки та Іраном.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що з понеділка спровокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літър. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.