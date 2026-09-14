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Цена нефти на 14 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 14 сентября / Depositphotos

Цены на нефть в понедельник, 14 сентября, выросли более чем на 3% после того, как новые удары хуситов по Саудовской Аравии и атаки Ирана на суда в Персидском заливе усилили опасения по поставкам, возникшим из-за остановки ключевого саудовского нефтепровода.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 14 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $107,82 + 3,1%
WTI $103,22 + 3,2%
Urals $103,70 + 8.31%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,21 доллара или 3,1% до 107,82 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 3,17 доллара или 3,2% и стоили 103,22 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главной причиной такой динамики стали новые агрессивные нападения хуситов на объекты Саудовской Аравии, а также продолжающиеся инциденты в Персидском заливе с судами. Эти события напрямую угрожают стабильности глобальных цепочек поставок энергоносителей и заставляют рынки закладывать премию за риск.

Ситуация обострилась после того, как саудовские власти были вынуждены временно остановить работу стратегического нефтепровода "Восток-Запад" из-за атаки беспилотника.

Этот маршрут является жизненно важным, поскольку позволяет Королевству транспортировать сырье в обход проблемного Ормузского пролива. Потенциальная угроза нависла над четырьмя процентами мировых поставок нефти.

Эксперты рынка и отраслевые источники отмечают, что имеющихся резервов в терминале Янбу хватит всего на пять-семь дней нормального экспорта. Дополнительное напряжение добавляют атаки хуситов в южной провинции Джазан, а также инциденты в море, где пострадали коммерческие суда.

На фоне этих событий дипломатические усилия буксуют, в частности из-за переноса запланированных переговоров между странами Персидского залива и Ираном.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что с понедельника спровоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.

Автор:
Татьяна Бессараб

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