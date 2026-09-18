Жителям прифронтовых территорий дадут 19 400 грн: как получить средства через "Укрпочту"

Кабинет министров предусмотрел единовременную выплату в размере 19 400 грн для отдельных категорий граждан, фактически проживающих на прифронтовых территориях. Денежные средства будут назначаться на одно домохозяйство независимо от количества его жителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Об одноразовой выплате

Для отдельных категорий граждан, фактически проживающих на прифронтовых территориях, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 19 400 грн. Средства будут предоставлять одному домохозяйству независимо от количества проживающих в нем людей.

Для получения выплаты необходимо до 30 октября подать письменное заявление в орган местного самоуправления, Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг.

Подать заявление напрямую через "Укрпочту" нельзя. В то же время, при оформлении помощи можно выбрать способ получения средств через организацию, которая осуществляет выплату и доставку пенсий и денежной помощи, и отметить "Укрпочту". В таком случае деньги можно будет получить через почтальона или забрать в отделении.

Кто может получить выплату

Помощь предусмотрена для отдельных категорий населения, в частности:

людей, получающих пенсию или социальное пособие в связи с инвалидностью;

одиноких пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство;

получателей жилищных субсидий;

многодетных и приемных семей, детских домов семейного типа и семей патронатных воспитателей;

одиноких матерей, получающих пособие на детей;

семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Выплата предусмотрена решением Кабинета Министров и финансируется при поддержке международных партнеров.

Напомним, в июне "Укрпочта" подписала прямое соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – компанией Etsy. Теперь украинская почтовая компания становится официальным партнером этой площадки в Украине.