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Украинский бизнес через "Укрпочту" уже оформил 50 тысяч посылок в ЕС по новым правилам

посылка, Укрпочта
"Укрпочта" совершила 50 000 отправлений по новым таможенным правилам: / Укрпочта

Украинские предприниматели оформили через "Укрпочту" около 50 000 коммерческих отправлений в ЕС по новым таможенным правилам. Основными направлениями стали Германия, Франция и Польша.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе почтового оператора.

"Более 50 000 коммерческих отправлений, которые уже прошли по новым правилам ЕС, - лучшее доказательство, что система работает и что Укрпочта на деле системно поддерживает экспортеров", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Какие правила действуют

Новые правила ЕС вступили в силу 1 июля 2026 года. Они предусматривают сбор €3 за каждую товарную позицию, указанную отдельной строчкой в таможенной декларации. Также изменились требования к администрированию НДС.

Для таможенного оформления почтовый оператор передает данные об отправке и платежах к пересечению границы. Это позволяет подготовить таможенную информацию заранее.

Что изменилось для продавцов

Сбор €3 начисляется на каждую отдельную товарную позицию в декларации. Несколько однотипных товаров с одинаковым товарным кодом можно указать одной позицией. Отдельно может применяться НДС, если его не уплатили через IOSS, а также платежи страны назначения.

В августе "Укрпочта" также запустила техническую интеграцию с Etsy. Данные по заказам можно передавать между платформами автоматически, а трек-номер после оформления возвращается в Etsy.

Напомним, "Укрпочта" создала собственную службу авиабезопасности, которая будет контролировать международные отправления и помогать выявлять запрещенные и опасные вложения.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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