Український бізнес через "Укрпошту" уже оформив 50 тисяч посилок до ЄС за новими правилами

Українські підприємці оформили через "Укрпошту" близько 50 000 комерційних відправлень до ЄС за новими митними правилами. Основними напрямками стали Німеччина, Франція та Польща.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі поштового оператора.

"Понад 50 000 комерційних відправлень, які вже пройшли за новими правилами ЄС, — найкращий доказ, що система працює і що Укрпошта на ділі системно підтримує експортерів", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Які правила діють

Нові правила ЄС почали діяти 1 липня 2026 року. Вони передбачають збір €3 за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації. Також змінилися вимоги до адміністрування ПДВ.

Для митного оформлення поштовий оператор передає дані про відправлення та платежі до перетину кордону. Це дає змогу підготувати митну інформацію заздалегідь.

Що змінилося для продавців

Збір €3 нараховують на кожну окрему товарну позицію в декларації. Кілька однотипних товарів з однаковим товарним кодом можна зазначити однією позицією. Окремо може застосовуватися ПДВ, якщо його не сплатили через IOSS, а також платежі країни призначення.

У серпні "Укрпошта" також запустила технічну інтеграцію з Etsy. Дані про замовлення можна передавати між платформами автоматично, а трек-номер після оформлення повертається в Etsy.

Нагадаємо, “Укрпошта” створила власну службу авіабезпеки, яка контролюватиме міжнародні відправлення та допомагатиме виявляти заборонені й небезпечні вкладення.