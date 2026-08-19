Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,88

44,79

EUR

51,95

51,80

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта" запустила інтеграцію з Etsy: що змінилося для українських продавців

Укрпошта, посилки
"Укрпошта" запустила технічну інтеграцію з Etsy / Укрпошта

"Укрпошта" 19 серпня запустила технічну інтеграцію з міжнародним маркетплейсом Etsy для продажу товарів ручної роботи, крафтової продукції, предметів мистецтва та вінтажних виробів, яка спростить міжнародну доставку для бізнесу. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Українські продавці відтепер можуть оформлювати міжнародні відправлення без дублювання даних. 

Що змінюється для продавців

Після підключення Etsy-магазину до особистого кабінету "Укрпошти" дані про нові замовлення автоматично надходять до системи. Продавцю не потрібно вручну копіювати адресу одержувача, контактні дані чи опис вмісту посилки.

Функціонал інтеграції дозволяє:

  • автоматично імпортувати замовлення з Etsy; 
  • оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних;
  • автоматично передавати трек-номер на маркетплейс після створення відправлення; 
  • друкувати ярлики з "Особистого кабінету"; 
  • оплачувати доставку онлайн; 
  • користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення;
  • безкоштовно повертати відправлення у разі їх невручення.

"Справа бізнесу — створювати якісний український продукт, наша — зробити так, щоб його оформлення займало лічені хвилини. А далі — швидка доставка до покупців у всьому світі: зокрема до США, одного з ключових ринків для продавців Etsy, Укрпошта доставляє відправлення в середньому за 7–14 днів", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу — компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності