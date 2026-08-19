"Укрпошта" запустила інтеграцію з Etsy: що змінилося для українських продавців

"Укрпошта" 19 серпня запустила технічну інтеграцію з міжнародним маркетплейсом Etsy для продажу товарів ручної роботи, крафтової продукції, предметів мистецтва та вінтажних виробів, яка спростить міжнародну доставку для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Українські продавці відтепер можуть оформлювати міжнародні відправлення без дублювання даних.

Що змінюється для продавців

Після підключення Etsy-магазину до особистого кабінету "Укрпошти" дані про нові замовлення автоматично надходять до системи. Продавцю не потрібно вручну копіювати адресу одержувача, контактні дані чи опис вмісту посилки.

Функціонал інтеграції дозволяє:

автоматично імпортувати замовлення з Etsy;

оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних;

автоматично передавати трек-номер на маркетплейс після створення відправлення;

друкувати ярлики з "Особистого кабінету";

оплачувати доставку онлайн;

користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення;

безкоштовно повертати відправлення у разі їх невручення.

"Справа бізнесу — створювати якісний український продукт, наша — зробити так, щоб його оформлення займало лічені хвилини. А далі — швидка доставка до покупців у всьому світі: зокрема до США, одного з ключових ринків для продавців Etsy, Укрпошта доставляє відправлення в середньому за 7–14 днів", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу — компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.