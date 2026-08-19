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"Укрпошта" запустила інтеграцію з Etsy: що змінилося для українських продавців
"Укрпошта" 19 серпня запустила технічну інтеграцію з міжнародним маркетплейсом Etsy для продажу товарів ручної роботи, крафтової продукції, предметів мистецтва та вінтажних виробів, яка спростить міжнародну доставку для бізнесу.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.
Українські продавці відтепер можуть оформлювати міжнародні відправлення без дублювання даних.
Що змінюється для продавців
Після підключення Etsy-магазину до особистого кабінету "Укрпошти" дані про нові замовлення автоматично надходять до системи. Продавцю не потрібно вручну копіювати адресу одержувача, контактні дані чи опис вмісту посилки.
Функціонал інтеграції дозволяє:
- автоматично імпортувати замовлення з Etsy;
- оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних;
- автоматично передавати трек-номер на маркетплейс після створення відправлення;
- друкувати ярлики з "Особистого кабінету";
- оплачувати доставку онлайн;
- користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення;
- безкоштовно повертати відправлення у разі їх невручення.
"Справа бізнесу — створювати якісний український продукт, наша — зробити так, щоб його оформлення займало лічені хвилини. А далі — швидка доставка до покупців у всьому світі: зокрема до США, одного з ключових ринків для продавців Etsy, Укрпошта доставляє відправлення в середньому за 7–14 днів", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
Нагадаємо, у червні "Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу — компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.