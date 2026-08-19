"Укрпочта" запустила интеграцию с Etsy: что изменилось для украинских продавцов

"Укрпочта" 19 августа запустила техническую интеграцию с международным маркетплейсом Etsy для продажи товаров ручной работы, крафтовой продукции, предметов искусства и винтажных изделий, которая упростит международную доставку для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Украинские продавцы теперь могут оформлять международные отправления без дублирования данных.

Что меняется для продавцов

После подключения Etsy-магазина к личному кабинету "Укрпочты" данные о новых заказах автоматически поступают в систему. Продавцу не нужно копировать адрес получателя, контактные данные или описание содержимого посылки вручную.

Функционал интеграции позволяет:

автоматически импортировать заказы из Etsy;

оформлять международные отправления без повторного ввода данных;

автоматически передавать трек-номер на маркетплейс после создания отправки;

печатать ярлыки из "Личного кабинета";

оплачивать доставку онлайн;

пользоваться накопительными скидками на международные отправления;

бесплатно возвращать отправку в случае их невручения.

"Дело бизнеса — создавать качественный украинский продукт, наше — сделать так, чтобы его оформление занимало считанные минуты. А дальше — быстрая доставка к покупателям во всем мире: в частности в США, один из ключевых рынков для продавцов Etsy, Укрпочта доставляет отправку в среднем за 7–14 дней", — отметил генеральный директор АО "Укр".

Напомним, в июне"Укрпочта" подписала прямое соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира - компанией Etsy. Теперь украинская почтовая компания становится официальным партнером этой площадки в Украине.