Молочная карта Украины меняется: какие области наращивают производство

Украина за январь-август 2026 года произвела 4,1 млн. тонн молока-сырья — на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основное сокращение пришлось на хозяйства населения, в то время как промышленные фермы увеличили производство на 5%. Активнее всего надои растут в западных областях.

Как пишет Dilo, об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Где в Украине производят больше всего молока

В Украине сокращается производство молока-сырья в хозяйствах населения, в то время как промышленные фермы наращивают надои. Наиболее заметный рост фиксируется в западных областях.

По предварительным данным Госстата, в августе 2026 года хозяйства всех категорий произвели 563,7 тыс. тонн молока-сырья - на 3,5% меньше, чем в июле и на 15,1% меньше, чем в августе 2025 года.

За январь-август производство сократилось на 13% до 4,1 млн тонн. При этом предприятия увеличили выпуск на 5%, до 2,21 млн. тонн, тогда как хозяйства населения сократили его на 27%, до 1,89 млн. тонн.

В промышленном секторе самые высокие темпы роста производства показывает Ровенская область . Среди лидеров Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черниговская и Житомирская области. Крупнейшим производителем остается Полтавщина.

Смена географии производства может повлиять на логистику молока-сырья. Переработчики в западных областях могут сократить зависимость от поставок из центральных и северных регионов, однако транспортные расходы остаются высокими.

В хозяйствах населения падения производства связывают с сокращением поголовья коров и ростом себестоимости, в частности, из-за подорожания кормов и дизельного горючего.

Дополнительными вызовами для отрасли остаются проблемы с логистикой, конкуренция с импортом и необходимость соответствовать требованиям ЕС по благополучию животных. Украина должна до 1 января 2028 года привести соответствующие нормы в полное соответствие европейским требованиям.

В январе-августе больше всего молока-сырья среди сельхозпредприятий произвели Полтавская (318,7 тыс. тонн), Черкасская (267,8 тыс. тонн), Хмельницкая (210,9 тыс. тонн), Черниговская (208,2 тыс. тонн) и Винницкая (199,3 тыс. тонн) области.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении.