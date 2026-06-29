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"Укрпочта" упростит отправку товаров для продавцов на Etsy

Укрпочта
"Укрпочта" упростит отправку товаров для продавцов на Etsy

"Укрпочта" подписала прямое соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира — компанией Etsy. Теперь украинская почтовая компания становится официальным партнером этой площадки в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, на Etsy сейчас продается более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов. Подписанное соглашение — не просто формальный меморандум, а запуск конкретных инструментов, которые должны упростить жизнь украинским предпринимателям и увеличить их продажи за границу.

Что изменится для украинских продавцов

Благодаря полной технической интеграции между двумя платформами украинские экспортеры получат два главных преимущества:

  • Удобное оформление: все данные для отправок и почтовых ярлыков при заказе на маркетплейсе теперь будут автоматически переноситься в личный кабинет "Укрпочты".
  • Упрощение таможни: интеграция позволяет продавать товары в любую страну мира, при этом все расчеты по уплате пошлины, в том числе в США и странах Евросоюза, "Укрпочта" полностью берет на себя.

Смелянский подчеркнул, что столь крупная логистическая компания в Украине получает подобный статус впервые. Переговоры по этому соглашению начались еще во время официального визита представителей почты в США.

Напомним, с 1 июля начнут действовать новые правила ЕС для посылок из Украины . Все 27 стран Европейского Союза поэтапно вводят новые правила оформления коммерческих посылок из-за границы. Изменения коснутся предпринимателей, которые продают свои товары европейским покупателям, а также присылающим подарки стоимостью свыше 45 евро.

Автор:
Максим Кольц