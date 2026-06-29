Харьковщина и Запорожье стали лидерами по росту цен на аренду квартир

В Запорожской области однокомнатные квартиры подорожали больше всего – на 60% – и достигли уровня 8 тыс. грн. В числе двухкомнатных и трехкомнатных квартир лидером стала Харьковская область. Средняя цена аренды такого жилья в регионе выросла почти на 85% – до 12 тыс. грн. В то же время, трехкомнатные квартиры подорожали почти на 67%, а их медианная стоимость составляет 15 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Однокомнатные квартиры

Больше цены на аренду однокомнатных квартир за год выросли в Запорожской области – на 60% и достигли 8 000 гривен.

Стоимость увеличилась также в следующих областях:

Харьковская – на 44%, актуальная цена 6500 грн;

Закарпатская – почти на 31%, медианная цена – 21818 грн;

Ивано-Франковская – почти на 29%, медианная цена – 16 073 грн;

Полтавская – на 25%, медианная цена – 10 000 грн;

Кировоградская – на 21%, медианная цена – 8500 грн;

Тернопольская – почти на 20%, медианная цена – 13182 грн.

Двухкомнатные квартиры

Среди двухкомнатных квартир цены выросли больше всего в Харьковской области – почти на 85% . Такие квартиры теперь стоят 12000 грн.

Значительное увеличение стоимости зафиксировали еще в следующих областях:

Запорожская – на 69% , медианная стоимость – 11 000 грн;

Закарпатская – почти на 42% , медианная стоимость – 26 449 грн;

Тернопольская – на 28% , медианная стоимость – 15 390 грн;

Черкасская – на 27% , медианная стоимость – 14 000 грн;

Кировоградская – на 22% , медианная стоимость – 11 000 грн;

Черновицкая – почти на 22% , медианная стоимость – 17 694 грн;

Ивано-Франковская – на 21% , медианная стоимость – 17 705 грн.

Трехкомнатные квартиры

Долгосрочная аренда трехкомнатных квартир больше всего подорожала в Харьковской области – почти на 67% , где актуальная медианная цена составляет 15 000 гривен.

Рост цен произошел также в девяти областях:

Запорожская – на 51% , актуальная медианная стоимость составляет 13 000 грн;

Кировоградская – на 40% , медианная стоимость – 14 000 грн;

Полтавская – на 36% , медианная стоимость – 15 000 грн;

Ивано-Франковская – на 36% , медианная стоимость – 19 767 грн;

Киевская – на 32% , медианная стоимость – 20 000 грн;

Львовская – почти на 27% , медианная стоимость – 25 500 грн;

Закарпатская – почти на 26% , медианная стоимость – 24 240 грн;

Николаевская – на 20% , медианная стоимость – 12 000 грн;

Черновицкая – почти на 20% , медианная стоимость – 19 877 грн.

Вывод

Высокие темпы роста медианных цен на аренду квартир всех типов зафиксированы в прифронтовых Харьковской и Запорожской областях. В то же время, западные и центральные регионы, несмотря на более умеренные темпы подорожания, продолжают удерживать самые высокие показатели стоимости аренды в абсолютном измерении, что свидетельствует о стабильно высоком уровне цен на этих рынках.

Напомним, в Запорожской области в 4,4 раза вырос спрос на аренду квартир по сравнению с прошлогодними показателями. В Николаевской области количество отзывов на объявление выросло в 1,7 раза, а в Закарпатской – в 1,5 раза.