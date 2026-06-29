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Харьковщина и Запорожье стали лидерами по росту цен на аренду квартир

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Западные регионы и Киев продолжают удерживать самые высокие цены на аренду жилья по Украине. / Freepik

В Запорожской области однокомнатные квартиры подорожали больше всего – на 60% – и достигли уровня 8 тыс. грн. В числе двухкомнатных и трехкомнатных квартир лидером стала Харьковская область. Средняя цена аренды такого жилья в регионе выросла почти на 85% – до 12 тыс. грн. В то же время, трехкомнатные квартиры подорожали почти на 67%, а их медианная стоимость составляет 15 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Однокомнатные квартиры

Больше цены на аренду однокомнатных квартир за год выросли в Запорожской области – на 60% и достигли 8 000 гривен.

Стоимость увеличилась также в следующих областях:

  • Харьковская на 44%, актуальная цена 6500 грн;
  • Закарпатская почти на 31%, медианная цена 21818 грн;
  • Ивано-Франковская – почти на 29%, медианная цена 16 073 грн;
  • Полтавская на 25%, медианная цена 10 000 грн;
  • Кировоградская на 21%, медианная цена 8500 грн;
  • Тернопольская почти на 20%, медианная цена 13182 грн.

Двухкомнатные квартиры

Среди двухкомнатных квартир цены выросли больше всего в Харьковской области почти на 85% . Такие квартиры теперь стоят 12000 грн.

Значительное увеличение стоимости зафиксировали еще в следующих областях:

  • Запорожская на 69% , медианная стоимость 11 000 грн;
  • Закарпатская почти на 42% , медианная стоимость 26 449 грн;
  • Тернопольская на 28% , медианная стоимость 15 390 грн;
  • Черкасская на 27% , медианная стоимость 14 000 грн;
  • Кировоградская на 22% , медианная стоимость 11 000 грн;
  • Черновицкая почти на 22% , медианная стоимость 17 694 грн;
  • Ивано-Франковская на 21% , медианная стоимость 17 705 грн.

Трехкомнатные квартиры

Долгосрочная аренда трехкомнатных квартир больше всего подорожала в Харьковской области почти на 67% , где актуальная медианная цена составляет 15 000 гривен.

Рост цен произошел также в девяти областях:

  • Запорожская на 51% , актуальная медианная стоимость составляет 13 000 грн;
  • Кировоградская на 40% , медианная стоимость 14 000 грн;
  • Полтавская на 36% , медианная стоимость 15 000 грн;
  • Ивано-Франковская на 36% , медианная стоимость 19 767 грн;
  • Киевская на 32% , медианная стоимость 20 000 грн;
  • Львовская почти на 27% , медианная стоимость 25 500 грн;
  • Закарпатская почти на 26% , медианная стоимость 24 240 грн;
  • Николаевская на 20% , медианная стоимость 12 000 грн;
  • Черновицкая почти на 20% , медианная стоимость 19 877 грн.

Вывод

Высокие темпы роста медианных цен на аренду квартир всех типов зафиксированы в прифронтовых Харьковской и Запорожской областях. В то же время, западные и центральные регионы, несмотря на более умеренные темпы подорожания, продолжают удерживать самые высокие показатели стоимости аренды в абсолютном измерении, что свидетельствует о стабильно высоком уровне цен на этих рынках.

Напомним, в Запорожской области в 4,4 раза вырос спрос на аренду квартир по сравнению с прошлогодними показателями. В Николаевской области количество отзывов на объявление выросло в 1,7 раза, а в Закарпатской – в 1,5 раза.

Автор:
Ярослава Тюпка