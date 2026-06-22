Сколько стоит арендовать комнату в регионах Украины и как изменились цены за год

В мае 2026 года спрос на аренду комнат больше вырос в прифронтовых регионах, в частности в Запорожской и Харьковской областях. В то же время самые высокие цены на аренду зафиксированы в Закарпатье и Львовской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость. Эксперты проанализировали актуальный спрос на аренду комнат по регионам и сравнили цены с прошлым годом.

Где спрос на аренду комнат был самым высоким

Наибольшую активность поиска комнат для долгосрочной аренды в мае продемонстрировали пользователи Запорожской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество отзывов на одно объявление здесь выросло в 4,4 раза.

Ощутимый рост спроса также был зафиксирован в Харьковской области, где интерес к аренде комнат увеличился почти в три раза. В Николаевской области количество отзывов на объявление выросло в 1,7 раза, а в Закарпатской – в 1,5 раза.

Регионы, где также возрос спрос:

Черкасская область – рост спроса на 38% по сравнению с маем 2025;

Хмельницкая область - на 28% ;

Черновицкая область - на 26% ;

Полтавская область - на 24% ;

Днепропетровская область - на 20% ;

Ивано-Франковская область - на 17% ;

Львовская область - на 14% ;

Кировоградская область – на 9% .

Падение спроса на долгосрочную аренду комнат

В ряде регионов спрос на аренду комнат уменьшился. Лидером падения стала Херсонская область – количество отзывов на одно объявление сократилось в 6 раз по сравнению с прошлогодними показателями.

Также спрос упал в:

Черниговской области - на 46% ;

Волынской области – на 40% ;

Ровенской области - на 32% ;

Сумской области – на 24% ;

Тернопольской области – на 15% .

Сколько стоит долгосрочная аренда комнат.

Высокие цены в мае 2026 года зафиксированы в Закарпатской области , где стоимость комнаты достигла 6 тыс. грн в месяц – это на 20% больше, чем в мае 2025 года.

В самые дорогие регионы также вошли:

Львовская область - 5 тыс. грн в месяц (цена с мая 2025 года не изменилась);

Черновицкая область - 4,5 тыс. грн (цена увеличилась на 12,5% по сравнению с маем 2025 года);

В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской и Киевской областях медиа стоимость долгосрочной аренды комнаты в мае составила 4 тыс. грн.

По медиацене 3,5 тыс. грн в месяц комнаты можно было арендовать в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Кировоградской и Одесской областях стоимость аренды составила 3 тыс. грн., а в Николаевской и Сумской – 2,5 тыс. грн.

В ряде регионов за год зафиксирован рост стоимости аренды. В частности, в Харьковской области медианная цена комнаты увеличилась с 2,3 тыс. грн. до 3 тыс. грн., в Запорожской – с 2,5 тыс. грн. до 3 тыс. грн., а в Черниговской – с 2 тыс. грн. до 2,5 тыс. грн. В Донецкой области аренда подешевела: если в мае 2025 года медианная цена составляла 3,5 тыс. грн, то в мае 2026 года она снизилась до 3 тыс. грн.

Самыми доступными остаются комнаты в Херсонской области, где медиа стоимость аренды в мае 2026 года составила 1,5 тыс. грн в месяц. Для сравнения годом ранее этот показатель достигал 2 тыс. грн.

Запорожская область стала лидером по темпам роста спроса на аренду комнат, сохраняя относительно доступный уровень цен – 3 тыс. грн в месяц. Подобная ситуация наблюдается и в Харьковской области, где спрос вырос почти в три раза, а стоимость аренды остается близкой к среднему уровню по стране.

Рост интереса к аренде в прифронтовых регионах может быть связан с потребностью во временном жилье через внутреннее перемещение населения, пребывание военных и особенности ситуации безопасности.

В то же время, в западных областях стоимость аренды комнат продолжает расти благодаря стабильному спросу и восприятию этих регионов как более безопасным для проживания.

Напомним, на рынке аренды жилья Украины выросли как цены, так и количество предложений. Наибольшее подорожание зафиксировано в Сумской области, а самой дорогой локацией для аренды остается Киев. В то же время, наибольший спрос на жилье наблюдается в западных регионах страны.