Цены на аренду квартир рекордно выросли, и больше всего – в прифронтовом регионе

В мае 2026 г. на рынке аренды жилья Украины выросли как цены, так и количество предложений. Наибольшее удорожание зафиксировано в Сумской области, а самой дорогой локацией для аренды остается Киев. В то же время, наибольший спрос на жилье наблюдается в западных регионах страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Предложение

В мае рынок аренды жилья продемонстрировал значительное увеличение количества новых объявлений. По данным маркетплейса DIM.RIA, самое динамичное предложение выросло в Сумской области – на 650%. Значительный прирост также зафиксирован в Черниговской (+442%), Кировоградской (+213%) и Житомирской (+159%) областях.

Цены

Самым дорогим регионом для аренды жилья остается Киев. В мае средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице достигла 26 тыс. грн. в месяц, что на 13% больше, чем в апреле.

Закарпатская область, долгое время удерживавшая лидерство по ценам, в мае продемонстрировала незначительное удешевление – до 22,5 тыс. грн за однокомнатное жилье.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по регионам Украины.

Наиболее резкий рост стоимости аренды зафиксирован в Сумской области: за месяц цены подскочили на 165%, а средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 14,6 тыс. грн.

"Усиление эвакуационных процессов из приграничных общин, перемещение населения внутри области в более безопасные населенные пункты, а также дефицит качественного жилья для долгосрочной аренды. В таких условиях спрос концентрируется на ограниченном количестве лотов и локаций, что автоматически подталкивает цены вверх", - комментирует резкую динамику цен эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Самое доступное жилье для арендаторов предлагают Черниговская и Запорожская области, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет около 6 тыс. грн. в месяц.

В Киеве самым дорогим районом остается Печерск, где аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 35 тыс. грн в месяц, что на 13% больше по сравнению с апрелем. Низкие цены традиционно зафиксированы в Деснянском районе – около 10 тыс. грн.

Средняя стоимость аренды квартир в разных районах Киева.

Спрос

В мае наибольший рост интереса к аренде жилья наблюдался в западных регионах страны. Количество поисковых запросов выросло в Ивано-Франковской области на 63%, во Львовской – на 22%, а в Закарпатье – на 20%.

В то же время в ряде областей спрос снизился. Наибольшее падение зафиксировано в Херсонской области (-34%), а также Кировоградской (-14%), Харьковской (-13%) и Черкасской (-11%).

Высокий уровень конкуренции среди арендаторов наблюдается в Николаевской области, где на одно объявление приходится в среднем девять потенциальных арендаторов. Для сравнения, в Киеве этот показатель составляет три человека на одно предложение.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому налоговую нагрузку на физических лиц, сдающих квартиры в аренду, снизили с 23% до 5%. По словам парламентариев, это было осуществлено в целях стимулирования арендодателей декларировать свои доходы и вывести рынок аренды недвижимости из тени.