В Варшаве начало работать украинское приложение для аренды квартир

Украинское iOS-приложение для аренды квартир bird запустили в столице Польши. Варшава появилась в европейской версии приложения birb, став вторым городом за пределами Украины после Лондона, который команда интегрировала в платформу еще в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Среди ключевых преимуществ продукта – быстрая 3D-карта с точной привязкой к расположению жилья, расширенные фильтры поиска, агрегация объявлений из разных источников, а также оповещение о появлении новых квартир на рынке.

Приложение работает по модели платной подписки для доступа к контактам владельцев объявлений. В то же время, разработчики предоставили украинским пользователям бесплатный доступ на 3 месяца. Варшаву избрали из-за того, что там живут сейчас многие украинцы.

В настоящее время польское приложение bird доступно только на iOS. После анализа отзывов пользователей команда планирует усовершенствовать продукт и выпустить версию для Android.

Напомним, приложение bird получило две награды Red Dot Design Award.

Напомним, украинский разработчик выпустил в App Store приложение CheckSnap, которое помогает пользователям проверять, выключены ли бытовые приборы и закрыты двери перед выходом из дома.