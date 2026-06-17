У Варшаві почав працювати український додаток для оренди квартир

Український iOS-застосунок для оренди квартир bird запустили в столиці Польщі. Варшава з’явилася в європейській версії застосунку birb, ставши другим містом за межами України після Лондона, який команда інтегрувала до платформи ще у 2022 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Серед ключових переваг продукту – швидка 3D-мапа з точною прив’язкою до розташування житла, розширені фільтри пошуку, агрегація оголошень із різних джерел, а також сповіщення про появу нових квартир на ринку.

Застосунок працює за моделлю платної підписки для доступу до контактів власників оголошень. Водночас розробники надали українським користувачам безкоштовний доступ на 3 місяці. Варшаву обрали через те, що там мешкає зараз багато українців.

Наразі польський застосунок bird доступний лише на iOS. Після аналізу відгуків користувачів команда планує вдосконалити продукт і згодом випустити версію для Android.

Нагадаємо, застосунок bird отримав дві нагороди Red Dot Design Award.

Нагадаємо, український розробник випустив в App Store застосунок CheckSnap, який допомагає користувачам перевіряти, чи вимкнені побутові прилади та зачинені двері перед виходом із дому.