Скільки коштує орендувати кімнату в регіонах України та як змінились ціни за рік

У травні 2026 року попит на оренду кімнат найбільше зріс у прифронтових регіонах, зокрема у Запорізькій та Харківській областях. Водночас найвищі ціни на оренду зафіксовано на Закарпатті та Львівщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість. Експерти проаналізували актуальний попит на оренду кімнат по регіонах і порівняли ціни з попереднім роком.

Де попит на оренду кімнат був найвищим

Найбільшу активність у пошуку кімнат для довгострокової оренди у травні продемонстрували користувачі Запорізької області. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість відгуків на одне оголошення тут зросла у 4,4 раза.

Відчутне зростання попиту також зафіксували у Харківській області, де інтерес до оренди кімнат збільшився майже утричі. У Миколаївській області кількість відгуків на оголошення зросла у 1,7 раза, а в Закарпатській – у 1,5 раза.

Регіони, де також зріс попит:

Черкаська область – зростання попиту на 38% порівняно з травнем 2025 року;

Хмельницька область – на 28% ;

Чернівецька область – на 26% ;

Полтавська область – на 24% ;

Дніпропетровська область – на 20% ;

Івано-Франківська область – на 17% ;

Львівська область – на 14% ;

Кіровоградська область – на 9% .

Падіння попиту на довгострокову оренду кімнат

У ряді регіонів попит на оренду кімнат зменшився. Лідером падіння стала Херсонська область – кількість відгуків на одне оголошення скоротилась у 6 разів, порівняно з минулорічними показниками.

Також попит впав у:

Чернігівській області – на 46% ;

Волинській області – на 40% ;

Рівненській області – на 32% ;

Сумській області – на 24% ;

Тернопільській області – на 15% .

Скільки коштує довгострокова оренда кімнат

Найвищі ціни у травні 2026 року зафіксовані в Закарпатській області, де вартість кімнати сягнула 6 тис. грн на місяць – це на 20% більше, ніж у травні 2025 року.

До найдорожчих регіонів також увійшли:

Львівська область – 5 тис. грн на місяць (ціна з травня 2025 року не змінилась);

Чернівецька область – 4,5 тис. грн (ціна збільшилась на 12,5%, порівняно з травнем 2025 року);

У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Київській областях медіанна вартість довгострокової оренди кімнати у травні становила 4 тис. грн.

За медіанною ціною 3,5 тис. грн на місяць кімнати можна було орендувати у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Кіровоградській та Одеській областях вартість оренди становила 3 тис. грн, а у Миколаївській та Сумській – 2,5 тис. грн.

У низці регіонів за рік зафіксовано зростання вартості оренди. Зокрема, у Харківській області медіанна ціна кімнати збільшилася з 2,3 тис. грн до 3 тис. грн, у Запорізькій – з 2,5 тис. грн до 3 тис. грн, а у Чернігівській – з 2 тис. грн до 2,5 тис. грн. Водночас у Донецькій області оренда подешевшала: якщо у травні 2025 року медіанна ціна становила 3,5 тис. грн, то у травні 2026 року вона знизилася до 3 тис. грн.

Найдоступнішими залишаються кімнати у Херсонській області, де медіанна вартість оренди у травні 2026 року становила 1,5 тис. грн на місяць. Для порівняння, роком раніше цей показник сягав 2 тис. грн.

Запорізька область стала лідером за темпами зростання попиту на оренду кімнат, водночас зберігаючи відносно доступний рівень цін – 3 тис. грн на місяць. Подібна ситуація спостерігається і в Харківській області, де попит зріс майже утричі, а вартість оренди залишається близькою до середнього рівня по країні.

Зростання інтересу до оренди у прифронтових регіонах може бути пов’язане з потребою у тимчасовому житлі через внутрішнє переміщення населення, перебування військових та особливості безпекової ситуації.

Водночас у західних областях вартість оренди кімнат продовжує зростати завдяки стабільному попиту та сприйняттю цих регіонів як більш безпечних для проживання.

Нагадаємо, на ринку оренди житла України зросли як ціни, так і кількість пропозицій. Найбільше подорожчання зафіксовано в Сумській області, а найдорожчою локацією для оренди залишається Київ. Водночас найбільший попит на житло спостерігається в західних регіонах країни.