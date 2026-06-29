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Харківщина та Запоріжжя стали лідерами за зростанням цін на оренду квартир

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Західні регіони та Київ продовжують утримувати найвищі ціни на оренду житла по Україні. / Freepik

У Запорізькій області однокімнатні квартири подорожчали найбільше – на 60% – і досягли рівня 8 тис. грн. Серед двокімнатних і трикімнатних квартир лідером стала Харківська область. Середня ціна оренди такого житла в регіоні зросла майже на 85% – до 12 тис. грн. Водночас трикімнатні квартири подорожчали майже на 67%, а їхня медіанна вартість становить 15 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Однокімнатні квартири

Найбільше ціни на оренду однокімнатних квартир за рік зросли в Запорізькій області на 60% і сягнули 8 000 гривень.

Вартість збільшилась також в наступних областях: 

  • Харківська на 44%, актуальна ціна 6 500 грн;
  • Закарпатська майже на 31%, медіанна ціна 21 818 грн;
  • Івано-Франківська — майже на 29%, медіанна ціна 16 073 грн;
  • Полтавська на 25%, медіанна ціна 10 000 грн;
  • Кіровоградська на 21%, медіанна ціна 8 500 грн;
  • Тернопільська майже на 20%, медіанна ціна 13 182 грн.

Двокімнатні квартири

Серед двокімнатних квартир ціни зросли найбільше у Харківській області майже на 85%. Такі квартири тепер коштують 12 000 грн. 

Значне збільшення вартості зафіксували ще в таких областях:

  • Запорізька на 69%, медіанна вартість 11 000 грн; 
  • Закарпатська майже на 42%, медіанна вартість 26 449 грн;
  • Тернопільська на 28%, медіанна вартість 15 390 грн; 
  • Черкаська на 27%, медіанна вартість 14 000 грн;
  • Кіровоградська на 22%, медіанна вартість 11 000 грн;
  • Чернівецька майже на 22%, медіанна вартість 17 694 грн;
  • Івано-Франківська на 21%, медіанна вартість 17 705 грн.

Трикімнатні квартири

Довгострокова оренда трикімнатних квартир найбільше подорожчала у Харківській області майже на 67%, де актуальна медіанна ціна складає 15 000 гривень. 

Ріст цін відбувся також в девʼяти областях:

  • Запорізька на 51%, актуальна медіанна вартість становить 13 000 грн;
  • Кіровоградська на 40%, медіанна вартість 14 000 грн;
  • Полтавська на 36%, медіанна вартість 15 000 грн;
  • Івано-Франківська на 36%, медіанна вартість 19 767 грн;
  • Київська на 32%, медіанна вартість 20 000 грн;
  • Львівська майже на 27%, медіанна вартість 25 500 грн;
  • Закарпатська майже на 26%, медіанна вартість 24 240 грн;
  • Миколаївська на 20%, медіанна вартість 12 000 грн;
  • Чернівецька майже на 20%, медіанна вартість 19 877 грн.

Висновок

Найвищі темпи зростання медіанних цін на оренду квартир усіх типів зафіксовані у прифронтових Харківській та Запорізькій областях. Водночас західні та центральні регіони, попри помірніші темпи подорожчання, продовжують утримувати найвищі показники вартості оренди в абсолютному вимірі, що свідчить про стабільно високий рівень цін на цих ринках. 

Нагадаємо, у Запорізькій області у 4,4 рази зріс попит на оренду квартир порівняно минулорічними показниками. У Миколаївській області кількість відгуків на оголошення зросла у 1,7 раза, а в Закарпатській – у 1,5 раза.

Автор:
Ярослава Тюпка