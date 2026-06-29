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Харківщина та Запоріжжя стали лідерами за зростанням цін на оренду квартир
У Запорізькій області однокімнатні квартири подорожчали найбільше – на 60% – і досягли рівня 8 тис. грн. Серед двокімнатних і трикімнатних квартир лідером стала Харківська область. Середня ціна оренди такого житла в регіоні зросла майже на 85% – до 12 тис. грн. Водночас трикімнатні квартири подорожчали майже на 67%, а їхня медіанна вартість становить 15 тис. грн.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.
Однокімнатні квартири
Найбільше ціни на оренду однокімнатних квартир за рік зросли в Запорізькій області – на 60% і сягнули 8 000 гривень.
Вартість збільшилась також в наступних областях:
- Харківська – на 44%, актуальна ціна 6 500 грн;
- Закарпатська – майже на 31%, медіанна ціна – 21 818 грн;
- Івано-Франківська — майже на 29%, медіанна ціна – 16 073 грн;
- Полтавська – на 25%, медіанна ціна – 10 000 грн;
- Кіровоградська – на 21%, медіанна ціна – 8 500 грн;
- Тернопільська – майже на 20%, медіанна ціна – 13 182 грн.
Двокімнатні квартири
Серед двокімнатних квартир ціни зросли найбільше у Харківській області – майже на 85%. Такі квартири тепер коштують 12 000 грн.
Значне збільшення вартості зафіксували ще в таких областях:
- Запорізька – на 69%, медіанна вартість – 11 000 грн;
- Закарпатська – майже на 42%, медіанна вартість – 26 449 грн;
- Тернопільська – на 28%, медіанна вартість – 15 390 грн;
- Черкаська – на 27%, медіанна вартість – 14 000 грн;
- Кіровоградська – на 22%, медіанна вартість – 11 000 грн;
- Чернівецька – майже на 22%, медіанна вартість – 17 694 грн;
- Івано-Франківська – на 21%, медіанна вартість –17 705 грн.
Трикімнатні квартири
Довгострокова оренда трикімнатних квартир найбільше подорожчала у Харківській області – майже на 67%, де актуальна медіанна ціна складає 15 000 гривень.
Ріст цін відбувся також в девʼяти областях:
- Запорізька – на 51%, актуальна медіанна вартість становить 13 000 грн;
- Кіровоградська – на 40%, медіанна вартість – 14 000 грн;
- Полтавська – на 36%, медіанна вартість – 15 000 грн;
- Івано-Франківська – на 36%, медіанна вартість – 19 767 грн;
- Київська – на 32%, медіанна вартість – 20 000 грн;
- Львівська – майже на 27%, медіанна вартість – 25 500 грн;
- Закарпатська – майже на 26%, медіанна вартість – 24 240 грн;
- Миколаївська – на 20%, медіанна вартість – 12 000 грн;
- Чернівецька – майже на 20%, медіанна вартість – 19 877 грн.
Висновок
Найвищі темпи зростання медіанних цін на оренду квартир усіх типів зафіксовані у прифронтових Харківській та Запорізькій областях. Водночас західні та центральні регіони, попри помірніші темпи подорожчання, продовжують утримувати найвищі показники вартості оренди в абсолютному вимірі, що свідчить про стабільно високий рівень цін на цих ринках.
Нагадаємо, у Запорізькій області у 4,4 рази зріс попит на оренду квартир порівняно минулорічними показниками. У Миколаївській області кількість відгуків на оголошення зросла у 1,7 раза, а в Закарпатській – у 1,5 раза.