Харківщина та Запоріжжя стали лідерами за зростанням цін на оренду квартир

У Запорізькій області однокімнатні квартири подорожчали найбільше – на 60% – і досягли рівня 8 тис. грн. Серед двокімнатних і трикімнатних квартир лідером стала Харківська область. Середня ціна оренди такого житла в регіоні зросла майже на 85% – до 12 тис. грн. Водночас трикімнатні квартири подорожчали майже на 67%, а їхня медіанна вартість становить 15 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Однокімнатні квартири

Найбільше ціни на оренду однокімнатних квартир за рік зросли в Запорізькій області – на 60% і сягнули 8 000 гривень.

Вартість збільшилась також в наступних областях:

Харківська – на 44%, актуальна ціна 6 500 грн;

Закарпатська – майже на 31%, медіанна ціна – 21 818 грн;

Івано-Франківська — майже на 29%, медіанна ціна – 16 073 грн;

Полтавська – на 25%, медіанна ціна – 10 000 грн;

Кіровоградська – на 21%, медіанна ціна – 8 500 грн;

Тернопільська – майже на 20%, медіанна ціна – 13 182 грн.

Двокімнатні квартири

Серед двокімнатних квартир ціни зросли найбільше у Харківській області – майже на 85%. Такі квартири тепер коштують 12 000 грн.

Значне збільшення вартості зафіксували ще в таких областях:

Запорізька – на 69% , медіанна вартість – 11 000 грн;

Закарпатська – майже на 42% , медіанна вартість – 26 449 грн;

Тернопільська – на 28% , медіанна вартість – 15 390 грн;

Черкаська – на 27% , медіанна вартість – 14 000 грн;

Кіровоградська – на 22% , медіанна вартість – 11 000 грн;

Чернівецька – майже на 22% , медіанна вартість – 17 694 грн;

Івано-Франківська – на 21% , медіанна вартість – 17 705 грн.

Трикімнатні квартири

Довгострокова оренда трикімнатних квартир найбільше подорожчала у Харківській області – майже на 67%, де актуальна медіанна ціна складає 15 000 гривень.

Ріст цін відбувся також в девʼяти областях:

Запорізька – на 51% , актуальна медіанна вартість становить 13 000 грн;

Кіровоградська – на 40% , медіанна вартість – 14 000 грн;

Полтавська – на 36% , медіанна вартість – 15 000 грн;

Івано-Франківська – на 36% , медіанна вартість – 19 767 грн;

Київська – на 32% , медіанна вартість – 20 000 грн;

Львівська – майже на 27% , медіанна вартість – 25 500 грн;

Закарпатська – майже на 26% , медіанна вартість – 24 240 грн;

Миколаївська – на 20% , медіанна вартість – 12 000 грн;

Чернівецька – майже на 20% , медіанна вартість – 19 877 грн.

Висновок

Найвищі темпи зростання медіанних цін на оренду квартир усіх типів зафіксовані у прифронтових Харківській та Запорізькій областях. Водночас західні та центральні регіони, попри помірніші темпи подорожчання, продовжують утримувати найвищі показники вартості оренди в абсолютному вимірі, що свідчить про стабільно високий рівень цін на цих ринках.

Нагадаємо, у Запорізькій області у 4,4 рази зріс попит на оренду квартир порівняно минулорічними показниками. У Миколаївській області кількість відгуків на оголошення зросла у 1,7 раза, а в Закарпатській – у 1,5 раза.