Таксі піднімуть тарифи: як зросте ціна поїздки

Вартість поїздок на таксі в Україні може зрости через ціни на пальне та кількість водіїв на лінії. Окремо на тарифи вплине майбутній податок на цифрові платформи.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в статті УНІАН.

Що впливає на тариф

За словами генерального менеджера Bolt в Україні Сергія Павлика, ціноутворення в таксі динамічне і залежить, насамперед, від балансу попиту та пропозиції в конкретний момент. На тариф впливають одразу кілька факторів:

погодні умови,

години пік,

повітряні тривоги,

зупинки громадського транспорту,

загальна ситуація в місті.

"Наприклад, зростання вартості пального в окремі періоди та в окремих містах впливало на поведінку частини водіїв: через збільшення витрат вони могли скорочувати кількість поїздок або проводити менше часу онлайн", - розповів генеральний менеджер Bolt.

Як податок на цифрові платформи вплине на ціну поїздок

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов також наголосив, що на тариф впливає одразу низка чинників, а роль майбутнього податку для цифрових платформ (так званий "податок на ОЛХ") наразі перебільшувати не варто. Він зазначив, що закладати потенційні 10% податку у вартість поїздок передчасно, адже закон має запрацювати лише з 2027 року.

"Що справді тримає ціну поїздки - це пальне і кількість водіїв на лінії, а не цей закон. І тут цікавий момент з Ормузом. Світова нафта і ціна на нашій колонці живуть окремим життям. Нафта після пікових значень цього року вже впала десь на 20% на очікуваннях угоди США-Іран, а наш А-95 за рік навпаки подорожчав: торік влітку був близько 59 грн, зараз - під 76. Дизель десь 83 грн. Тобто на колонку більше тисне курс гривні й акциз, ніж заголовки з Близького Сходу", - зазначив Беспалов.

У свою чергу, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман зазначив, що "податок на OLX" може підняти ціну поїздки на 2-3%. На його думку, додаткові витрати від податку будуть розподілені між платформами, водіями та кінцевими тарифами.

"Очікуємо подорожчання послуг водіїв з 2027 року на 2-3%. Це не критично", - додав Гетман.

Нагадаємо, ухвалення закону про оподаткування доходів на цифрових платформах відкриває шлях до реформи ринку таксі. Онлайн-сервіси Uklon і Bolt підтримують зміни, але наголошують: нові правила не мають створити зайвих бар’єрів для водіїв, самозайнятих осіб і малого бізнесу.