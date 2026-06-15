Реформа таксі в Україні: що пропонують Uklon і Bolt

Ухвалення закону про оподаткування доходів на цифрових платформах відкриває шлях до реформи ринку таксі. Онлайн-сервіси Uklon і Bolt підтримують зміни, але наголошують: нові правила не мають створити зайвих бар’єрів для водіїв, самозайнятих осіб і малого бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Керівниця публічної політики Bolt в Україні та країнах Західно-Центральної Азії Юлія Маліч зазначила, що компанія очікує своєчасного розгляду законопроєкту. За її словами, це потрібно, щоб не виник розрив між набранням чинності правилами оподаткування доходів на цифрових платформах і запуском нової моделі регулювання таксі.

У Bolt нинішню редакцію законопроєкту називають збалансованою і не бачать у ній вимог, які було б неможливо виконати.

Водночас в Uklon вважають, що окремі положення потребують доопрацювання. Зокрема, компанія наголошує на потребі чітко розмежувати статус цифрової платформи та безпосереднього надавача послуг.

Керівник напряму GR Uklon в Україні Микола Сорока пояснив, що без такого розмежування платформу можуть необґрунтовано робити відповідальною за дії незалежних партнерів.

Окремо в Uklon звертають увагу на сертифікацію водіїв. У компанії вважають, що вартість і темпи запровадження нових вимог не повинні стати надмірним бар’єром для входу на ринок.

Також Uklon вказує на ризики через розмиті формулювання в законопроєкті та широкі повноваження регулятора. За словами Сороки, це може призвести до неоднакового застосування правил, підвищення корупційних ризиків і зниження передбачуваності регуляторного середовища.

Компанія перебуває в діалозі з профільним міністерством і готує пропозиції та редакційні правки до законопроєкту.

У Bolt також підтвердили участь у консультаціях під час підготовки документа. Компанія очікує, що законопроєкт можуть розглянути у першому читанні вже цього року.

Раніше заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач заявляв, що ухвалення закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах дозволить перейти до реформи ринку таксі.

Основна ідея змін — запровадити статус автомобільного самозайнятого перевізника. Він має дозволити водіям працювати легально без складної звітності та зайвої бюрократії. Законопроєкт також має врегулювати роль цифрових платформ, зокрема їхню участь у перевірці документів водіїв і допуску перевізників до роботи.

Для ринку таксі реформа важлива, бо має легалізувати доходи без створення складної дозвільної системи для водіїв і платформ.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України розробило концепцію реформи ринку таксі, яка передбачає легалізацію більшості водіїв, цифровізацію процесів та запровадження нових правил роботи.