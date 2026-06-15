Реформа такси в Украине: что предлагают Uklon и Bolt

Принятие закона о налогообложении доходов на цифровых платформах открывает путь к реформе рынка такси. Онлайн-сервисы Uklon и Bolt поддерживают изменения, но отмечают: новые правила не должны создать лишние барьеры для водителей, самозанятых лиц и малого бизнеса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Руководитель публичной политики Bolt в Украине и странах Западно-Центральной Азии Юлия Малич отметила, что компания ожидает своевременного рассмотрения законопроекта. По ее словам, это нужно, чтобы не возник разрыв между вступлением в силу правил налогообложения доходов на цифровых платформах и запуском новой модели регулирования такси.

В Bolt нынешнюю редакцию законопроекта называют сбалансированной и не видят в ней требований, которые невозможно было бы выполнить.

В то же время в Uklon считают, что отдельные положения нуждаются в доработке. В частности, компания отмечает необходимость четко разграничить статус цифровой платформы и непосредственного предоставления услуг.

Руководитель направления GR Uklon в Украине Николай Сорока пояснил, что без такого разграничения платформу могут необоснованно отвечать за действия независимых партнеров.

Отдельно в Uklon обращают внимание на сертификацию водителей. В компании полагают, что стоимость и темпы введения новых требований не должны стать чрезмерным барьером для входа на рынок.

Также Uklon указывает на риски из-за размытых формулировок в законопроекте и широких полномочий регулятора. По словам Сороки, это может привести к неодинаковому применению правил, повышению коррупционных рисков и снижению предсказуемости регуляторной среды.

Компания находится в диалоге с профильным министерством и готовит предложения и редакционные поправки к законопроекту.

В Bolt также подтвердили участие в консультациях по подготовке документа. Компания ожидает, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже в этом году.

Ранее замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач заявлял, что принятие закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах позволит перейти к реформе рынка такси.

Основная идея перемен – ввести статус автомобильного самозанятого перевозчика. Он должен позволить водителям работать легально без сложной отчетности и излишней бюрократии. Законопроект также должен урегулировать роль цифровых платформ, в частности, их участие в проверке документов водителей и допуске перевозчиков к работе.

Для рынка такси реформа важна, потому что должна легализовать доходы без создания сложной разрешительной системы для водителей и платформ.

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины разработало концепцию реформы рынка такси, которая предусматривает легализацию большинства водителей, цифровизацию процессов и введение новых правил работы.