В Україні планують реформувати ринок таксі: водіям пропонують новий статус і цифрову реєстрацію

Міністерство розвитку громад та територій України розробило концепцію реформи ринку таксі, яка передбачає легалізацію більшості водіїв, цифровізацію процесів та запровадження нових правил роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністерства.

За даними міністерства, нині в Україні офіційно ліцензії на перевезення мають лише близько 9,5 тисяч автомобілів, тоді як фактично на ринку працює понад 200 тисяч водіїв. Таким чином, приблизно 90% ринку перебуває в тіні.

У відомстві зазначають, що така ситуація призводить до втрат бюджету, відсутності соціальних гарантій для водіїв, обмежених можливостей контролю для держави та ризиків для пасажирів.

Що передбачає реформа

Концепція реформи пропонує кілька ключових змін для ринку таксі:

запровадження нового статусу "автомобільний самозайнятий перевізник", що дозволить працювати без реєстрації ФОП;

отримання електронного сертифіката водія через інформаційні системи "Укртрансбезпеки";

мпрощену модель оподаткування, де цифрові платформи виступатимуть податковими агентами;

обов’язкове страхування водія та пасажирів;

QR-код у салоні автомобіля, за допомогою якого пасажир зможе перевірити легальність роботи таксі.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що головна мета реформи — створити модель, у якій водіям буде вигідніше працювати легально.

"Офіційно в Україні близько 9,5 тисяч ліцензованих таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 тисяч водіїв. Тобто близько 90% ринку перебуває в тіні. Наша задача – створити просту, цифрову і економічно вигідну модель легалізації, де водію дешевше працювати офіційно, ніж залишатися в тіні", — зазначив він.

Додаткові зміни

Реформа також передбачає:

відповідальність цифрових платформ за роботу водіїв;

розширення повноважень громад у регулюванні ринку;

впровадження європейських стандартів безпеки перевезень.

Законопроєкт уже погоджено з органами виконавчої влади. Далі документ має отримати підтримку уряду та бути поданий до Верховної Ради.

Після ухвалення закону передбачено шість місяців на технічну підготовку системи та адаптацію ринку. Після набуття чинності також діятиме тримісячний пільговий період, протягом якого водії зможуть оформити сертифікати без штрафів.

Зауважимо, ще у лютому у Мінрозвитку анонсували розробку нової системи регулювання таксі, яка має враховувати інтереси доброчесного бізнесу, пасажира, громади, онлайн-платформи та держави.