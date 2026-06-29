Такси поднимут тарифы: как вырастет цена поездки

Стоимость поездок на такси в Украине может вырасти из-за цен на топливо и количества водителей на линии. Отдельно на тарифы повлияет будущий налог на цифровые платформы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в статье УНИАН.

Что влияет на тариф

По словам генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика, ценообразование в такси динамично и зависит прежде всего от баланса спроса и предложения в конкретный момент. На тариф влияют сразу несколько факторов:

погодные условия,

часы пик,

воздушные тревоги,

остановки общественного транспорта,

всеобщая ситуация в городе.

"Например, рост стоимости горючего в отдельные периоды и в отдельных городах влиял на поведение части водителей: из-за увеличения расходов они могли сокращать количество поездок или проводить меньше времени онлайн", - рассказал генеральный менеджер Bolt.

Как налог на цифровые платформы повлияет на стоимость поездок

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов также подчеркнул, что на тариф влияет сразу ряд факторов, а роль будущего налога для цифровых платформ (так называемый "налог на ОЛХ") преувеличивать не стоит. Он отметил, что закладывать потенциальные 10% налога в стоимость поездок преждевременно, ведь закон должен заработать только с 2027 года.

"Что действительно держит цену поездки - это горючее и количество водителей на линии, а не этот закон. И здесь интересный момент с Ормузом. Мировая нефть и цена на нашей колонке живут отдельной жизнью. Нефть после пиковых значений в этом году уже упала где-то на 20% на ожиданиях соглашения США-Иран, а наш А95 за год - наоборот А-95 за наоборот - сейчас А-95 за наоборот под 76. Дизель где-то 83 грн. То есть на колонку больше давит курс гривны и акциз, чем заголовки с Ближнего Востока", - отметил Беспалов.

В свою очередь координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман отметил, что "налог на OLX" может поднять цену поездки на 2-3%. По его мнению, дополнительные расходы по налогу будут распределены между платформами, водителями и конечными тарифами.

"Ожидаем подорожание услуг водителей с 2027 года на 2-3%. Это не критично", - добавил Гетман.

Напомним, принятие закона о налогообложении доходов на цифровых платформах открывает путь к реформе рынка такси. Онлайн-сервисы Uklon и Bolt поддерживают изменения, но отмечают: новые правила не должны создать лишние барьеры для водителей, самозанятых лиц и малого бизнеса.