Продажи через интернет станут прозрачными: Рада приняла новый закон

Верховная Рада приняла законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ. Онлайн-сервисы будут автоматически передавать налоговым органам данные о доходах пользователей в соответствии с европейскими стандартами и обязательствами Украины перед МВФ.

Как сообщает Delo. ua, об этом информирует пресс-служба парламента.

Новые налоговые правила для онлайн-продавцов

За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

Документ предусматривает внедрение в Украине европейской модели налогового контроля над деятельностью на онлайн-платформах. Согласно новым правилам, цифровые сервисы и маркетплейсы будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах пользователей, осуществляющих продажу товаров или предоставляющих услуги через интернет.

Ожидается, что нововведение будет способствовать повышению прозрачности электронной коммерции и сделает невозможным сокрытие доходов, полученных через цифровые платформы.

Документ, который в обществе уже называют "налогом на OLX", предусматривает новые правила учета доходов от продаж товаров и предоставления услуг через онлайн-платформы. В то же время, закон содержит ряд исключений, когда информация о пользователях не будет передаваться в налоговые органы.

В частности, нововведения не будут касаться граждан, которые в течение года осуществили менее 30 продаж на общую сумму до 2 тысяч евро. Также требования закона не распространяются на платформы, выполняющие только функцию размещения объявлений и не принимают участие в проведении расчетов между продавцами и покупателями.

Кроме того, не будет облагаться налогом продажа личных подержанных вещей, если сумма таких операций не превышает 2 тысячи евро в год.

Таким образом, закон направлен прежде всего на контроль систематической коммерческой деятельности через цифровые платформы, а не на продажу гражданами собственных вещей.

Принятие закона также является частью международных обязательств Украины, взятых в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Реализация документа должно приблизить украинское законодательство к европейским стандартам в сфере налогового администрирования и обмена данными.

Как предлагается облагать доходы от цифровых платформ

8 апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона №15111-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы и налогообложение таких доходов.

В частности, речь идет о сотрудниках служб доставки (курьеров), водителях такси, специалистах, предоставляющих услуги ремонта на дому и т.д. К примеру, под действие норм предлагаемого законопроекта подпадают такие компании как Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Предлагается ввести упрощенное налогообложение таких физических лиц на уровне 5% от дохода плюс 5% военного сбора. В настоящее время действующим законодательством предусмотрено налогообложение таких работников на уровне 18% НДФЛ плюс 5% ВЗ. Итак, настаивают инициаторы законопроекта, введение новых правил налогообложения должно уменьшить налоговую нагрузку на физлиц, предоставляющих услуги в сотрудничестве с цифровыми платформами.

Под действие новых правил (в случае принятия закона) потенциально подпадают около 300 тысяч человек, которые не должны будут беспокоиться по вопросам администрирования уплаты налогов, поскольку налоговыми агентами станут цифровые платформы.

Если стоимость предоставленных физлицом через цифровую платформу услуг или проданных товаров в течение года не превышает эквивалент 2 тыс. евро, а количество транзакций не выше 30, эти доходы вообще не облагаются налогом.

Возможное введение в Украине налогообложения доходов физических лиц, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, может принести государственному бюджету 14-15 млрд грн в год дополнительных доходов.

Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддержали быстрое принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы.