Продажі через інтернет стануть прозорими: Рада ухвалила новий закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ. Онлайн-сервіси автоматично передаватимуть податковим органам дані про доходи користувачів відповідно до європейських стандартів та зобов'язань України перед МВФ.

Як повідомляє Delo. ua, про це інформує пресслужба парламенту.

Нові податкові правила для онлайн-продавців

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

Документ передбачає впровадження в Україні європейської моделі податкового контролю за діяльністю на онлайн-платформах. Згідно з новими правилами, цифрові сервіси та маркетплейси автоматично передаватимуть податковим органам інформацію про доходи користувачів, які здійснюють продаж товарів або надають послуги через інтернет.

Очікується, що нововведення сприятиме підвищенню прозорості електронної комерції та унеможливить приховування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Документ, який у суспільстві вже називають "податком на OLX", передбачає нові правила обліку доходів від продажу товарів і надання послуг через онлайн-платформи. Водночас закон містить низку винятків, коли інформація про користувачів не передаватиметься до податкових органів.

Зокрема, нововведення не стосуватимуться громадян, які протягом року здійснили менш ніж 30 продажів на загальну суму до 2 тисяч євро. Також вимоги закону не поширюються на платформи, що виконують лише функцію розміщення оголошень і не беруть участі у проведенні розрахунків між продавцями та покупцями.

Крім того, не оподатковуватиметься продаж особистих вживаних речей, якщо сума таких операцій не перевищує 2 тисячі євро на рік.

Таким чином, закон спрямований насамперед на контроль систематичної комерційної діяльності через цифрові платформи, а не на продаж громадянами власних речей.

Ухвалення закону також є частиною міжнародних зобов’язань України, взятих у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Реалізація документа має наблизити українське законодавство до європейських стандартів у сфері податкового адміністрування та обміну даними.

Як пропонується оподатковувати доходи від цифрових платформ

8 квітня Верховна Рада ухвалила за основу проект закона №15111-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

Зокрема, мова йде про співробітників служб доставки (кур’єрів), водіїв таксі, спеціалістів, які надають послуги ремонту на дому, тощо. Наприклад, під дію норм пропонованого законопроєкту підпадають такі компанії як Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Пропонується запровадити спрощене оподаткування таких фізичних осіб — на рівні 5% від доходу плюс 5% військового збору. Наразі діючим законодавством передбачено оподаткування таких працівників на рівні 18% ПДФО плюс 5% ВЗ. Тож, наполягають ініціатори законопроєкту, запровадження нових правил оподаткування має зменшити податкове навантаження на фізосіб, що надають послуги у співробітництві з цифровими платформами.

Під дію нових правил (у випадку ухвалення закону) потенційно підпадають близько 300 тисяч осіб, які не повинні будуть перейматися питаннями адміністрування сплати податків, оскільки податковими агентами стануть цифрові платформи.

Якщо вартість наданих фізособою через цифрову платформу послуг чи проданих товарів протягом року не перевищує еквівалент 2 тис. євро, а кількість транзакцій не вище 30, то ці доходи взагалі не оподатковуються.

Можливе запровадження в Україні оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, може принести державному бюджету 14-15 млрд грн на рік додаткових доходів.

Сервіси Uklon, Bolt та Glovo підтримали швидке прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.