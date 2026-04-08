Верховная Рада поддержала налогообложение доходов от цифровых платформ

8 апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона №15111-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложение таких доходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 234 депутата.

Документ внедряет в Украине европейскую систему контроля, где онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговыми данными о доходах своих пользователей.

Напомним, в марте Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ, который требовал Международный валютный фонд. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Как предлагается облагать доходы от цифровых платформ

Украинское правительство в рамках, в частности, обязательств перед Международным валютным фондом и с целью увеличения доходной части государственного бюджета предлагает, в частности, ввести налогообложение доходов физических лиц, получающих доходы от сотрудничества с электронными платформами.

В частности, речь идет о сотрудниках служб доставки (курьеров), водителях такси, специалистах, предоставляющих услуги ремонта на дому и т.д. К примеру, под действие норм предлагаемого законопроекта подпадают такие компании как Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Предлагается ввести упрощенное налогообложение таких физических лиц – на уровне 5% от дохода плюс 5% военного сбора. В настоящее время действующим законодательством предусмотрено налогообложение таких работников на уровне 18% НДФЛ плюс 5% ВЗ. Итак, настаивают инициаторы законопроекта, введение новых правил налогообложения должно уменьшить налоговую нагрузку на физлиц, предоставляющих услуги в сотрудничестве с цифровыми платформами.

Под действие новых правил (в случае принятия закона) потенциально подпадают около 300 тысяч человек, которые не должны будут беспокоиться по вопросам администрирования уплаты налогов, поскольку налоговыми агентами станут цифровые платформы.

Если стоимость предоставленных физлицом через цифровую платформу услуг или проданных товаров в течение года не превышает эквивалент 2 тыс. евро, а количество транзакций не выше 30, эти доходы вообще не облагаются налогом.

Возможное введение в Украине налогообложения доходов физических лиц, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, может принести государственному бюджету 14-15 млрд грн в год дополнительных доходов.

Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддержали скорейшее принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы.

В OLX же отмечается необходимость доработки законопроекта изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от цифровых платформ, чтобы повысить его практическую эффективность и увеличить шансы на поддержку Верховной Радой.